خلال 4 أيام.. عودة زيدان وكلوب من البوابة الدولية

خبرني - بات منتظرا بشكل رسمي أن يعود كل من الألماني يورغن كلوب، والفرنسي زين الدين زيدان إلى مقعد المدير الفني خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان زيدان رحل عن منصبه كمدرب لريال مدريد الإسباني في مايو/ أيار 2021، ولم يتول أي وظيفة أخرى من وقتها حتى الآن، حيث أكدت أغلب التقارير أنه ينتظر تولي تدريب منتخب بلاده فرنسا.

بينما على الجانب الآخر، رحل كلوب عن فريقه السابق ليفربول الإنجليزي في صيف 2024، قبل عام من نهاية عقده، مؤكدا أنه يشعر بضغوط كبرى ويريد الحصول على قسط من الراحة.

لكن كلوب تولى بعدها منصبا إداريا بعيدا عن ضغوط منصب المدير الفني، حيث عمل مديرا لعمليات كرة القدم العالمية في شركة ريد بول، وهو المنصب الذي يشغله حتى الآن.

يورغن كلوب مدربا لمنتخب ألمانيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عقد مؤتمر صحفي صباح الجمعة 24 يوليو/ تموز الحالي، من أجل الإعلان عن تعيين يورغن كلوب مديرا فنيا جديدا لمنتخب ألمانيا خلال الفترة المقبلة.

وكان يوليان ناغلسمان ترك تدريب ألمانيا عقب وداع الماكينات كأس العالم 2026 من دور الـ32 أمام باراغواي، وربطت التقارير اسم كلوب بخلافته، قبل أن يتم التواصل معه من قبل الاتحاد الألماني، ليعدل عن رغبته في مواصلة الابتعاد عن كرة القدم، ويقبل المهمة.

زيدان مدربا لمنتخب فرنسا

على الجانب الآخر، وعلى النهج ذاته، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عقد اجتماع يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو الحالي، للإعلان عن إسناد مهمة تدريب منتخب "الديوك" لزين الدين زيدان.

وكان مهمة ديشامب انتهت مع منتخب فرنسا عقب نهاية مشوار "الديوك" في كأس العالم 2026 التي حقق فيها الفريق المركز الرابع، وذلك بعدما أعلن المدير الفني قبل عدة أشهر أنه سيرحل عن منصبه عقب المونديال، مع نهاية عقده.

ومن المقرر أن يبدأ كلا المدربين مهمته مع منتخبه بداية من دوري الأمم الأوروبية المقبل، ثم التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2028 التي سيسعى كلاهما لقيادة بلاده للمنافسة على لقبها.