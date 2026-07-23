بـ9 أرقام تاريخية.. ميسي ملك كأس العالم

خبرني - واصل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي إعادة كتابة التاريخ في بطولات كأس العالم، خلال مشاركته الأخيرة في مونديال 2026.

وكان المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي خسر نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا بنتيجة 0-1، ليفقد اللقب الذي حققه في النسخة الماضية للمرة الأولى في تاريخ البرغوث والثالثة في تاريخ راقصي التانغو.

كشفت شبكة "ترانسفير ماركت" المتخصصة في الإحصائيات عن الهيمنة الرقمية المطلقة للبرغوث الأرجنتيني، لتؤكد استحقاقه لقب "رجل الأرقام القياسية" في المحفل المونديالي.

ويعد ميسي الأكثر مشاركة في تاريخ مباريات كأس العالم بـ34 مباراة، لعب خلالها 3,055 دقيقة، ليصبح أيضا الأكثر خوضا للدقائق على المستطيل الأخضر في تاريخ المونديال.

وبرصيد 33 مساهمة تهديفية، أصبح ليو اللاعب الأكثر تأثيرا في تاريخ كأس العالم بالمساهمة الإجمالية في الأهداف (تسجيلا وصناعة)، وهو الأعلى إسهاما في الأدوار الإقصائية (17).

ميسي ملك الانتصارات

كما أن ليونيل ميسي يعد اللاعب الأكثر تحقيقا للانتصارات مع منتخب بلاده في تاريخ البطولة (23).

وقدم ليو 12 تمريرة حاسمة، مما يجعله الأكثر تقديما للتمريرات الحاسمة (الصناعة) في تاريخ المونديال.

قائد الأرجنتين هو أيضا الأكثر تسجيلاً للأهداف في مباريات متتالية بكأس العالم (9).

يُضاف إلى ذلك كونه الأكثر مشاركة في عدد نسخ مختلفة من بطولات كأس العالم (6).

وبمشاركته في 3 نهائيات، بات أكثر من خاض مباريات نهائية في تاريخ كأس العالم.

تجسد هذه الإحصائيات مسيرة استثنائية وبصمة فريدة للأسطورة الأرجنتيني، لتكرسه رئيساً وملكاً أسطورياً للبطولة الكروية الأهم في العالم.