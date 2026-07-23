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ماجدة الرومي تفتتح حفلات المسرح الجنوبي في مهرجان جرش

  • 23 تموز 2026
  • 20:00
ماجدة الرومي تفتتح حفلات المسرح الجنوبي في مهرجان جرش

خبرني - تحيي الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، الخميس، حفل افتتاح المسرح الجنوبي ضمن مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ 40.

وقال المدير التنفيذي لمهرجان جرش يزن الخضير، في تصريحات لقناة "المملكة"، إن فعاليات المهرجان تتوزع على نحو 8 مسارح، وتشمل أمسيات غنائية وموسيقية، وعروضًا ثقافية وفنية، فيما يفتتح الفنانون الأردنيون أسامة جبور وهاشم الرقاد وكارولين ماضي فعاليات المسرح الشمالي، إلى جانب انطلاق البرنامج الثقافي على مسرح أرتيمس.

وأضاف الخضير أن الدورة الحالية تشهد إقامة فعاليات مجانية للمرة الأولى على مسرح الهبيدروم (ميدان الخيل)، الذي يحتضن 20 فعالية، إلى جانب جناح السفارات بمشاركة نحو 11 دولة، بما يعزز الحضور الثقافي الدولي للمهرجان.

وأوضح أن المهرجان يضم أكثر من 220 فعالية فنية وثقافية، بمشاركة أكثر من 20 دولة، وتستمر فعالياته حتى 2 آب.

ومن جانبه، قال رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين إن نحو 130 سيدة من المجتمع المحلي والجمعيات الخيرية يشاركن في المهرجان عبر قرابة 200 طاولة لعرض المنتجات والحرف اليدوية، موزعة بين الساحة البيضاوية ومسرح الهبيدروم (ميدان الخيل)، في إطار دعم الأسر المنتجة وتعزيز البعد التنموي للمهرجان.

ورعى رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأربعاء 23 تموز 2026، حفل افتتاح فعاليات مهرجان جرش في المسرح الشمالي في مدينة جرش الآثرية، مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني.

وحضر حفل الافتتاح عدد من الوزراء والأعيان والنواب ووزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية ومسؤولين ومعنيين.

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