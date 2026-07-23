رسميا .. برشلونة يتعاقد مع أديمي

خبرني - أعلن برشلونة، بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يوم الخميس، تعاقده مع الجناح الألماني كريم أديمي قادماً من بروسيا دورتموند بعقد يمتد حتى عام 2031.



ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن تقارير إعلامية أفادت بأن قيمة الصفقة بلغت 22 مليون يورو (25.1 مليون دولار) فضلاً عن مكافآت إضافية. وتشمل الصفقة بنداً يسمح بإعادة البيع.

وقال برشلونة في بيان: توصل برشلونة وبروسيا دورتموند إلى اتفاق بشأن انتقال المهاجم كريم أديمي الذي وقع عقداً مع النادي حتى عام 2031.

وانضم أديمي إلى دورتموند عام 2022 قادماً من رد بول سالزبورغ النمساوي، وخاض 146 مباراة مع النادي الألماني وسجل 36 هدفاً في كافة المسابقات.

وسينضم اللاعب (24 عاماً) مجدداً إلى هانسي فليك، الذي منحه فرصة الظهور لأول مرة مع المنتخب الألماني الأول خلال فترته مع الفريق لمدة عامين.



ويشتهر أديمي بسرعته الكبيرة، إذ سجل رقماً قياسياً في سرعة الركض بالدوري الألماني عندما بلغت سرعته 36.65 كم/ساعة خلال فوز دورتموند 5-1 على فرايبورغ موسم 2022-2023.



وأصبح أديمي ثاني صفقات برشلونة الهجومية خلال فترة الانتقالات الحالية بعد وصول أنتوني غوردون قادماً من نيوكاسل يونايتد.

وينضم اللاعب إلى بطل إسبانيا في ظل عملية إعادة تشكيل الهجوم عقب انتقال روبرت ليفاندوفسكي إلى فريق شيكاغو فاير وعودة ماركوس راشفورد إلى مانشستر يونايتد بعد انتهاء فترة إعارته للنادي الكاتالوني.