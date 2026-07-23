الطيران المدني: الأجواء الأردنية آمنة ونشاط منتظم في الحركة

خبرني - أكد رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن ضيف الله الفرجات، أن نشرة المعلومات الصادرة مؤخراً عن وكالة سلامة الطيران الاوروبية (EASA) بشأن المجال الجوي الأردني، تعتبر بمثابة "توصية" استشارية فقط، ولا تفرض أي التزام قانوني أو تشغيلي على شركات الطيران للعمل بها.



وأوضح الكابتن الفرجات أن المجال الجوي الأردني آمن تماماً لعمليات الطيران المدني، حيث تستمر الرحلات الجوية بالعمل بشكل طبيعي ومستقر ضمن منطقة معلومات الطيران في عمّان. كما شدد على أن الهيئة نفذت بشكل كامل كافة الإجراءات التشغيلية والأمنية اللازمة للتخفيف من المخاطر، بما يتوافق تماماً مع أحكام منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والمتطلبات التنظيمية الوطنية.



وفي سياق تعاملها مع المعطيات الدولية، تحافظ الهيئة على استمرار التنسيق الوثيق والمباشر مع شركائها الإقليميين والدوليين، وعلى رأسهم وكالة سلامة الطيران الاوروبية (EASA) ومنظمة الايكاو، لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة. وتخضع إدارة المجال الجوي وأنظمة المراقبة لرقابة مستمرة لضمان استمرارية خدمات الملاحة الجوية بأعلى درجات الكفاءة.



ومن ناحية اخرى، أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة نشاطاً منتظماً وكثافة ملحوظة في حركة الملاحة الجوية خلال يومي 21 و22 تموز 2026 وذلك في رد يعكس استقرار الأجواء وتجاوز تأثير النشرة الأوروبية،



فقد سجلت المطارات الأردنية يوم 21 تموز إجمالي 270 حركة جوية، توزعت بين 136 رحلة قادمة و134 رحلة مغادرة، في حين شهدت الأجواء الأردنية عبور 688 طائرة في اليوم ذاته.



واستمر هذا الزخم التشغيلي في تصاعد خلال يوم 22 تموز، حيث ارتفع إجمالي حركة المطارات بشكل طفيف ليصل إلى 276 حركة جوية، بواقع 142 رحلة قادمة واستقرار في الرحلات المغادرة عند 134 رحلة. كما سجلت حركة الطيران العابر للأجواء الأردنية ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 743 طائرة، محققة بذلك نسبة نمو بلغت 8% مقارنة باليوم الذي سبقه، مما يؤكد استمرار تدفق الحركة الجوية العالمية عبر سماء المملكة بكل انسيابية وأمان.



وفي ختام بيانها، تهيب هيئة تنظيم الطيران المدني بكافة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحري الدقة والموضوعية، والالتزام بالحصول على المعلومات والأرقام الدقيقة من قبل الهيئة حصراً بصفتها المرجعية الرسمية، وعدم الالتفات أو الاستناد إلى أية مصادر أخرى قد تنقل معلومات غير دقيقة أو مضللة.