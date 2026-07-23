بسبب التحكيم.. طلب أرجنتيني بإعادة نهائي كأس العالم 2026

خبرني - تواصل الجدل حول نهائي كأس العالم 2026، رغم مرور أيام على المباراة التي حسمت اللقب لصالح إسبانيا على حساب الأرجنتين.

وأطلق مشجعون أرجنتينيون عريضة إلكترونية تطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإعادة نهائي كأس العالم 2026، بداعي وجود قرارات تحكيمية مثيرة للجدل أثرت في نتيجة اللقاء.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ذا صن"، تجاوز عدد الموقعين على العريضة التي أُطلقت عبر منصة Change.org حاجز الـ80 ألف توقيع، حيث يطالب أصحابها بإعادة النهائي الذي جمع إسبانيا والأرجنتين، بدعوى أن الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش اتخذ قرارات وصفوها بأنها «فاسدة ومثيرة للجدل».

كانت إسبانيا توجت بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها، بعدما تغلبت على الأرجنتين بهدف دون رد، سجله فيران توريس خلال الوقت الإضافي، وتحديدًا في الدقيقة 106، ليحسم اللقب لصالح المنتخب الإسباني في المباراة التي أقيمت بملعب نيويورك بنيوجيرسي.

وتستند العريضة، التي أطلقتها مشجعة تُدعى جيزيلا سانشيز، إلى اعتقاد أصحابها بأن بعض القرارات التحكيمية خلال النهائي أثرت في سير المباراة، مطالبين «الفيفا» بمراجعة أحداث اللقاء والنظر في إمكانية إعادته، وسط تأكيدات بأن العريضة لا تمثل موقفًا رسميًا للاتحاد الأرجنتيني أو أي جهة كروية معترف بها.

في المقابل، أثارت المبادرة ردود فعل متباينة بين الجماهير، إذ سخر بعض المتابعين من فكرة إعادة المباراة، بينما اعتبر آخرون أن الجدل حول التحكيم يستحق التحقيق والمراجعة، خاصة مع انتشار اتهامات غير مثبتة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نزاهة القرارات التحكيمية.

ورغم الضجة التي أحدثتها العريضة، فإنه لا توجد حتى الآن مؤشرات رسمية على أن «الفيفا» يعتزم إعادة المباراة، كما أن التوقيعات الإلكترونية وحدها لا تملك أي سلطة لتغيير نتيجة نهائي كأس العالم.

وتظل النتيجة الرسمية المسجلة لدى الاتحاد الدولي هي فوز إسبانيا على الأرجنتين 1-0 بعد الوقت الإضافي وتتويجها بطلة للعالم.