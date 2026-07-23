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  • نبيلة عبيد تتضامن مع الجزائر وتونس بعد الحرائق: حفظ الله الشعبين

نبيلة عبيد تتضامن مع الجزائر وتونس بعد الحرائق: حفظ الله الشعبين

  • 23 تموز 2026
  • 18:54
نبيلة عبيد تتضامن مع الجزائر وتونس بعد الحرائق حفظ الله الشعبين

خبرني - وجهت الفنانة المصرية نبيلة عبيد رسالة تضامن إلى شعبي الجزائر وتونس، على خلفية الحرائق التي اندلعت في مناطق متفرقة من البلدين.

 

وشاركت نبيلة عبيد رسالتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، حيث دعت بالرحمة لضحايا الحرائق، وبالشفاء العاجل للمصابين، متمنية أن يعوض الله كل من تضرر، وأن يحفظ الجزائر وتونس وشعبيهما من كل مكروه.

 

نبيلة عبيد تتضامن مع الجزائر وتونس بعد الحرائق: حفظ الله الشعبين - صورة 1

وجاءت رسالة الفنانة بالتزامن مع استمرار موجة الحرارة المرتفعة التي تشهدها عدة مناطق في شمال أفريقيا، والتي أسهمت في اندلاع حرائق واسعة تسببت في خسائر بشرية ومادية، بينما تواصل فرق الإطفاء والجهات المختصة جهودها للسيطرة على النيران والحد من آثارها.

ولاقت رسالة نبيلة عبيد تفاعلًا من متابعيها، الذين أشادوا بموقفها الإنساني ودعمها للشعبين الجزائري والتونسي في ظل الظروف الصعبة التي يواجهانها.

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