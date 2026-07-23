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بعد الحرائق.. درة تتضامن مع تونس والجزائر برسالة مؤثرة

  • 23 تموز 2026
  • 18:47
بعد الحرائق درة تتضامن مع تونس والجزائر برسالة مؤثرة

خبرني - وجهت الفنانة درة رسالة تضامن إلى شعبي تونس والجزائر، في ظل الحرائق التي اجتاحت عددًا من المناطق في البلدين، بالتزامن مع موجة الحر الشديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعبرت درة عن حزنها لما تشهده تونس، بلدها، والجزائر، داعيةً الله أن يحفظ البلدين، وأن تمر هذه الظروف بسلام. كما تمنت الرحمة لضحايا الحرائق، والشفاء العاجل للمصابين، وأن يعوض الله كل من تعرض لخسائر بسبب هذه الكارثة.

وأكدت الفنانة درة، في رسالتها، أن قلوب الجميع ودعواتهم مع أهالي تونس والجزائر، متمنيةً انتهاء الأزمة في أقرب وقت، وعودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المتضررة.

وجاءت رسالة درة بالتزامن مع استمرار موجة الطقس الحار التي تضرب مناطق عدة في شمال أفريقيا، والتي ساهمت في اندلاع حرائق واسعة تسببت في خسائر بشرية ومادية، بينما تتواصل الجهود للسيطرة على النيران والحد من الخسائر الناجمة عنها.

وكان عدد من الفنانين قد عبروا عن تضامنهم مع تونس والجزائر عقب اندلاع الحرائق، من بينهم الفنانة نبيلة عبيد، التي دعت لأهالي البلدين بعد موجة الحر والحرائق، والفنانة هند صبري، التي وجهت دعاءً لحماية تونس من تداعيات هذه الظروف.

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