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لم يحققه ميسي ورونالدو.. إنجاز تاريخي لمبابي في عام المونديال

  • 23 تموز 2026
  • 18:26
لم يحققه ميسي ورونالدو إنجاز تاريخي لمبابي في عام المونديال

خبرني - حقق كيليان مبابي نجم فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا إنجازا تاريخيا غير مسبوق خلال موسم 2025-2026 الذي انتهى بكأس العالم.

وجمع مبابي بين صدارة هدافي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم في عام واحد، ليحقق إنجازا استثنائيا لم يسبق أن حققه أساطير، بحجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وعلى صعيد الدوري الإسباني، فقد توج مبابي بجائزة بيتشيتشي كهداف للمسابقة، برصيد 25 هدفا. 

من جانب آخر، حسم مبابي صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، بعدما سجل 15 هدفا في 11 مباراة مع ريال مدريد، متفوقا على الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونخ الألماني، الذي أنهى البطولة برصيد 14 هدفا، وفقًا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا). 

وعلى المستوى الدولي، توج مبابي هدافًا لكأس العالم 2026، بعدما قاد منتخب فرنسا إلى المركز الرابع، في نسخة شهدت تألقه الهجومي اللافت، بتسجيله 8 أهداف. 

يذكر أن ميسي ورونالدو رغم تاريخهما الطويل مع جوائز الهداف في الدوريات الأوروبية ودوري الأبطال لم ينجح أي منهما في الجمع بين هذه الثلاثية التهديفية في عام واحد.

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