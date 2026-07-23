ظهور نادر للفنانة المصرية حنان ترك برفقة هشام ماجد

خبرني - أعاد الفنان المصري هشام ماجد اسم الفنانة المعتزلة حنان ترك إلى دائرة اهتمام الجمهور، بعدما شارك صورة جمعته بها عبر حسابه على "إنستغرام".

ونشر هشام ماجد الصورة عبر خاصية "ستوري"، وعلق عليها بعبارة: "أحلى صباح مع الجميلة"، في إشارة إلى حنان ترك، التي بادلت التحية برد مقتضب قالت فيه: "ربنا يسعد قلبك".

وحظيت الصورة بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ عبّر كثير من المتابعين عن سعادتهم بظهور حنان ترك مجددًا، واستعادوا ذكريات أعمالها الفنية التي ما تزال تحظى بشعبية كبيرة.

وكانت حنان ترك قد أعلنت اعتزالها التمثيل نهائيًا عام 2012 خلال استضافتها في برنامج "أنا والعسل" مع الإعلامي نيشان، مؤكدة أن القرار جاء بعد صراع داخلي بين الاستمرار في العمل الفني ورغبتها في الابتعاد، قبل أن تحسم خيارها بحثًا عن الراحة والطمأنينة.

وأوضحت في ذلك الوقت أن مسلسل "الأخت تريز" كان آخر أعمالها الدرامية، مشيرة إلى أنها شعرت براحة كبيرة بعد اتخاذ قرار الاعتزال.

وفي سياق آخر، يواصل هشام ماجد تقديم عروض مسرحية "خيال مريض" ضمن الموسم المسرحي الحالي، وكان قد تحدث سابقًا عن التحديات التي يفرضها العمل على خشبة المسرح، مؤكدًا أن أي خطأ يحدث أمام الجمهور مباشرة، ما يجعل المسؤولية أكبر مقارنة بالأعمال المصورة.

كما أشار إلى أنه يعيش حالة من التوتر قبل كل عرض، ويحرص على قراءة القرآن قبل الصعود إلى المسرح، متمنيًا أن يحقق العمل النجاح ويحظى بإعجاب الجمهور.