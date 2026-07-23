اتهامات بالتستر على تدخل ترمب .. النرويج تلاحق إنفانتينو وتشعل أزمة للفيفا

خبرني - تتجه أزمة اللاعب الأمريكي فولارين بالوغون، التي اندلعت خلال بطولة كأس العالم 2026، إلى مزيد من التصعيد، بعدما أعلنت ليز كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، اليوم الخميس، عزمها التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وتعود جذور الأزمة إلى المونديال الذي استضافته الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث تلقى النجم الأمريكي بالوغون بطاقة حمراء في إحدى المباريات. غير أن الفيفا قرر لاحقا رفع الإيقاف عنه، وسط تقارير عن تدخل مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الفيفا السويسري جياني إنفانتينو مطالبا إياه بإلغاء العقوبة.

ورغم أن معظم المحللين الرياضيين اتفقوا حينها على أن قرار الطرد كان قاسيا، فإن تداعيات إلغاء العقوبة هيمنت على النقاشات في النصف الثاني من البطولة، في حين سارع إنفانتينو إلى نفي أي علاقة لقرار رفع الإيقاف بمكالمة الرئيس الأمريكي.