أسعار النفط تستمر في الارتفاع وبرميل برنت فوق مستوى 100 دولار

خبرني - استمرت أسعار النفط في الارتفاع اليوم الخميس وصعدت العقود الآجلة لمزيج "برنت" فوق مستوى 100 دولار للبرميل مسجلة أعلى مستوى منذ مطلع مايو الماضي.

وبحلول الساعة 16:00 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 6.3% إلى 100.02 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" للشهر نفسه بنسبة 4.62% إلى 90.81 دولار للبرميل.

ويأتي الارتفاع مع تزايد المخاوف من اضطراب إمدادات الخام في ظل تصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة.

وشنت القوات الأمريكية جولة جديدة من الضربات الجوية ضد أهداف إيرانية، لليلة الثانية عشرة على التوالي، وذلك بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير جسر أو محطة كهرباء في إيران مقابل كل هجوم يستهدف سفناً في مضيق هرمز.

وفي غضون ذلك، أعلن الحوثيون في اليمن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، حيث أفادت تقارير الأمن البحري بأن الناقلة "إنسيليا" التي ترفع العلم السعودي تعرضت لاستهداف.