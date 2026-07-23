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احتفال أنيق بخريجي الفوج الثلاثين من جامعة الزيتونة الأردنية

  • 23 تموز 2026
  • 17:14
احتفال أنيق بخريجي الفوج الثلاثين من جامعة الزيتونة الأردنية

خبرني - توجت جامعة الزيتونة الأردنية ثلاثة عقود من التميز، باحتفال أنيق الأربعاء لطلبتها من خريجي الفوج الثلاثين من كليات العلوم وتكنولوجيا المعلومات، والصيدلة، والهندسة، والعلوم الطبية التطبيقية والدراسات العليا.

ورعى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد المجالي، حفل التخريج بحضور عمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، إلى جانب أهالي الخريجين.

وشمل الحفل تخريج طلبة درجتي البكالوريوس والماجستير من كليات العلوم وتكنولوجيا المعلومات، والصيدلة، والعلوم الطبية التطبيقية (العلاج الطبيعي)، والهندسة والتكنولوجيا، إضافة إلى طلبة كلية الدراسات العليا.
وبلغ عدد الخريجين لهذه الكليات 801  خريجًا وخريجةً، منهم 726 من طلبة البكالوريوس، و75 طالبَ ماجستير.
وشهد الاحتفال أجواء  عكست فرحة الخريجين وأسرهم بهذه المناسبة التي تُتوِّج سنواتٍ من الجد والاجتهاد لهم، وثلاثة عقود من تميّز الجامعة في الساحة التعليمية محليا وإقليميا.
وتعد جامعة الزيتونة اليوم أكبر جامعةٍ خاصةٍ في الأردن، إذ تضم حوالي 18 ألفَ طالبٍ وطالبةٍ، وتطرح 35 برنامجًا لمرحلة البكالوريوس، وستةَ عشرَ برنامجًا للدراسات العليا، علاوة على نجاحها في استقطاب أكثر من 3500 طالبٍ وافدٍ من أكثر من عشرين دولة، بما يعكس مكانتَها الأكاديمية المرموقة على المستويين العربي والدولي.
وطوال مسيرتها، حقق الجامعة إنجازاتٍ نوعيةً في مجالات البحث العلمي، وخدمة المجتمع، والشراكات المحلية والدولية، واستحداث البرامج الأكاديمية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الأنشطة الطلابية، فيما تجاوزت نسبة تشغيل خريجيها في عددٍ من التخصصات 70%، وهو ما يؤكد جودة مخرجاتها الأكاديمية وكفاءة خريجيها.

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