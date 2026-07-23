*
الخميس: 23 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

ولي العهد يستقبل الحكام الأردنيين بعد مشاركتهم في كأس العالم

  • 23 تموز 2026
  • 16:17
ولي العهد يستقبل الحكام الأردنيين بعد مشاركتهم في كأس العالم

خبرني - أعرب نائب الملك، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، خلال استقباله الحكام الأردنيين الذين اختتموا مشاركتهم في كأس العالم 2026، عن اعتزازه بأدائهم التحكيمي.

وأكد ولي العهد، خلال حديثه مع الحكام أدهم المخادمة ومحمد الخلف وأحمد الرويلي الخميس، أن الأردنيين قادرون على الوصول إلى مستويات عالمية في مختلف المجالات، بالطموح والعمل الجاد.

وشدد ولي العهد، بحضور الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، على أهمية العمل مع الاتحاد الأردني لكرة القدم على برامج لتطوير أداء الحكام الأردنيين، ونقل الخبرات المكتسبة خلال البطولة.

وأعرب ولي العهد عن تمنياته للحكام بالتوفيق في إدارة وتحكيم المزيد من المباريات الدولية في مختلف البطولات العالمية.

وحضر اللقاء مدير مكتب ولي العهد، زيد البقاعين.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الملك يجتمع في لندن برؤساء شركات كبرى لبحث آفاق توسيع التعاون الاقتصادي
الملك يجتمع في لندن برؤساء شركات كبرى لبحث آفاق توسيع التعاون الاقتصادي
  • 2026-07-23 17:27
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة (10) يجري عمليتين جراحيتين نوعيتين  
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة (10) يجري عمليتين جراحيتين نوعيتين  
  • 2026-07-23 16:00
بعد توصية بتجنب أجواء الأردن.. الطيران المدني: المجال الجوي الأردني آمن
بعد توصية بتجنب أجواء الأردن.. الطيران المدني: المجال الجوي الأردني آمن
  • 2026-07-23 15:47
إغلاق جزئي لجسر المحطة فجر الجمعة.. تفاصيل التحويلات المرورية
إغلاق جزئي لجسر المحطة فجر الجمعة.. تفاصيل التحويلات المرورية
  • 2026-07-23 13:59
مستشفى الأمير حمزة يحقق سبقا طبيا في جراحات تضخيم المثانة
مستشفى الأمير حمزة يحقق سبقا طبيا في جراحات تضخيم المثانة
  • 2026-07-23 12:46
مناشدة للعثور على أردني فُقد في كرواتيا بعد حادث سير
مناشدة للعثور على أردني فُقد في كرواتيا بعد حادث سير
  • 2026-07-23 12:29