ولي العهد يستقبل الحكام الأردنيين بعد مشاركتهم في كأس العالم

خبرني - أعرب نائب الملك، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، خلال استقباله الحكام الأردنيين الذين اختتموا مشاركتهم في كأس العالم 2026، عن اعتزازه بأدائهم التحكيمي.

وأكد ولي العهد، خلال حديثه مع الحكام أدهم المخادمة ومحمد الخلف وأحمد الرويلي الخميس، أن الأردنيين قادرون على الوصول إلى مستويات عالمية في مختلف المجالات، بالطموح والعمل الجاد.

وشدد ولي العهد، بحضور الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، على أهمية العمل مع الاتحاد الأردني لكرة القدم على برامج لتطوير أداء الحكام الأردنيين، ونقل الخبرات المكتسبة خلال البطولة.

وأعرب ولي العهد عن تمنياته للحكام بالتوفيق في إدارة وتحكيم المزيد من المباريات الدولية في مختلف البطولات العالمية.

وحضر اللقاء مدير مكتب ولي العهد، زيد البقاعين.