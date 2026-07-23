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الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في أسبوعين

  • 23 تموز 2026
  • 16:08
الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في أسبوعين

خبرني - تراجع سعر الذهب اليوم عن أعلى مستوياته في أسبوعين، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4,132.01 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه إلى 4,165.87 دولار في الجلسة الماضية، وهو أعلى مستوى له منذ 7 يوليو الجاري.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس القادم بنسبة 0.4% إلى 4,134.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 59.90 دولار للأوقية، فيما صعد سعر البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1,656.24 دولار، وزاد سعر البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1,301.25 دولار.

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