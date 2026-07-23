بعد توصية بتجنب أجواء الأردن.. الطيران المدني: المجال الجوي الأردني آمن

خبرني - أكد رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني، ضيف الله الفرجات، أن نشرة المعلومات الصادرة مؤخراً عن وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) بشأن المجال الجوي الأردني تعد بمثابة "توصية" استشارية فقط، ولا تفرض أي التزام قانوني أو تشغيلي على شركات الطيران للعمل بها.

وأوضح الفرجات أن المجال الجوي الأردني آمن تماما لعمليات الطيران المدني، حيث تستمر الرحلات الجوية بالعمل بشكل طبيعي ومستقر ضمن منطقة معلومات الطيران في عمّان.

وشد على أن الهيئة نفذت بشكل كامل جميع الإجراءات التشغيلية والأمنية اللازمة للتخفيف من المخاطر، بما يتوافق تماماً مع أحكام منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والمتطلبات التنظيمية الوطنية.

وأمس الأربعاء، أوصت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، شركات الخطوط الجوية بعدم تسيير رحلات عبر المجال الجوي للأردن، وذلك في ظل تعرض المملكة ودول أخرى في المنطقة لاعتداءات إيرانية وسط تجدد الصراع. وأعادت الوكالة الأسبوع الماضي، تفعيل وتشديد تحذيرها الموجه لشركات الطيران العاملة في المنطقة، وحثتها على تجنب أجواء البحرين والكويت وقطر والإمارات وخليج عمان، مع اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران من جديد.

وفي سياق تعاملها مع المعطيات الدولية، تحافظ الهيئة على استمرار التنسيق الوثيق والمباشر مع شركائها الإقليميين والدوليين، وعلى رأسهم وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) ومنظمة الإيكاو، لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة. كما تخضع إدارة المجال الجوي وأنظمة المراقبة لرقابة مستمرة لضمان استمرارية خدمات الملاحة الجوية بأعلى درجات الكفاءة.

ومن ناحية أخرى، أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة نشاطا منتظما وكثافة ملحوظة في حركة الملاحة الجوية خلال يومي 21 و22 تموز 2026، في ما يعكس استقرار الأجواء وتجاوز تأثير النشرة الأوروبية.

وبينت الهيئة أن المطارات الأردنية سجلت يوم 21 تموز إجمالي 270 حركة جوية، توزعت بين 136 رحلة قادمة و134 رحلة مغادرة، في حين شهدت الأجواء الأردنية عبور 688 طائرة في اليوم ذاته.

وأضافت أن هذا الزخم التشغيلي استمر خلال يوم 22 تموز، حيث ارتفع إجمالي حركة المطارات بشكل طفيف ليصل إلى 276 حركة جوية، بواقع 142 رحلة قادمة واستقرار في الرحلات المغادرة عند 134 رحلة.

كما سجلت حركة الطيران العابر للأجواء الأردنية ارتفاعا ملحوظا لتصل إلى 743 طائرة، محققة بذلك نسبة نمو بلغت 8% مقارنة باليوم الذي سبقه، مما يؤكد استمرار تدفق الحركة الجوية العالمية عبر سماء المملكة بكل انسيابية وأمان.

وفي ختام بيانها، تهيب هيئة تنظيم الطيران المدني بكافة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحري الدقة والموضوعية، والالتزام بالحصول على المعلومات والأرقام الدقيقة من قبل الهيئة حصراً بصفتها المرجعية الرسمية، وعدم الالتفات أو الاستناد إلى أية مصادر أخرى قد تنقل معلومات غير دقيقة أو مضللة.

وأهابت هيئة تنظيم الطيران المدني بكافة وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة والموضوعية، والالتزام بالحصول على المعلومات والأرقام الدقيقة من الهيئة حصراً، بصفتها المرجعية الرسمية، وعدم الالتفات أو الاستناد إلى أي مصادر أخرى قد تنقل معلومات غير دقيقة أو مضللة.