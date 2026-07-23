*
الخميس: 23 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أضواء
  • وفد من جامعة البترا يزور وحدة أمن الملاعب لبحث تعزيز التعاون المشترك

وفد من جامعة البترا يزور وحدة أمن الملاعب لبحث تعزيز التعاون المشترك

  • 23 تموز 2026
  • 15:15
وفد من جامعة البترا يزور وحدة أمن الملاعب لبحث تعزيز التعاون المشترك

خبرني - زار وفد من جامعة البترا، ضمّ عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، ومدير دائرة العلاقات العامة والدولية السيد علاء الدين عربيات، وحدة أمن الملاعب، حيث كان في استقبالهم قائد الوحدة العميد فادي أبو خيط.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، ولا سيما في مجالات تطوير المنظومة الرياضية، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، بما يسهم في خدمة الشباب والمجتمع.

وأشاد وفد جامعة البترا بالدور الريادي والمحوري الذي تضطلع به وحدة أمن الملاعب في دعم المنظومة الرياضية الوطنية، وما تبذله من جهود متميزة في التنسيق والتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة، بما يعزز أمن الفعاليات الرياضية وسلامتها.

وأكد الجانبان أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك، وتفعيل برامج العمل التطوعي والمبادرات الشبابية، بما ينعكس إيجابًا على مؤسسات المجتمع المحلي، ويسهم في دعم المنظومة التعليمية والرياضية والشبابية في المملكة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

حزب عزم يعقد اجتماعا لمناقشة قانون الإدارة المحلية وقانون الملكية العقارية
حزب عزم يعقد اجتماعا لمناقشة قانون الإدارة المحلية وقانون الملكية العقارية
  • 2026-07-22 17:26
Orange Money وشركة الشرق الأوسط للتأمين توقعان مذكرة تفاهم للعمل على إطلاق خدمات تأمينية رقمية مبتكرة
Orange Money وشركة الشرق الأوسط للتأمين توقعان مذكرة تفاهم للعمل على إطلاق خد...
  • 2026-07-22 14:30
البنك الأردني الكويتي يعزز الاستثمار في رأسماله البشري بشراكة استراتيجية مع المجلس الثقافي البريطاني
البنك الأردني الكويتي يعزز الاستثمار في رأسماله البشري بشراكة استراتيجية مع ...
  • 2026-07-22 12:57
البنك العربي يدعم برنامج (سلامة الأطفال في العالم الرقمي) بالتعاون مع مركز هيا الثقافي
البنك العربي يدعم برنامج (سلامة الأطفال في العالم الرقمي) بالتعاون مع مركز هي...
  • 2026-07-22 12:15
حزب عزم: الاعتداءات الإيرانية على الأردن انتهاكٌ خطير لسيادة المملكة وعدوانٌ مرفوض
حزب عزم: الاعتداءات الإيرانية على الأردن انتهاكٌ خطير لسيادة المملكة وعدوانٌ ...
  • 2026-07-22 10:48
الرئيس التنفيذي للأسواق الحرة الأردنية يتفقد السوق الحرة في جسر الملك حسين
الرئيس التنفيذي للأسواق الحرة الأردنية يتفقد السوق الحرة في جسر الملك حسين
  • 2026-07-22 10:25