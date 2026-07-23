وفد من جامعة البترا يزور وحدة أمن الملاعب لبحث تعزيز التعاون المشترك

خبرني - زار وفد من جامعة البترا، ضمّ عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، ومدير دائرة العلاقات العامة والدولية السيد علاء الدين عربيات، وحدة أمن الملاعب، حيث كان في استقبالهم قائد الوحدة العميد فادي أبو خيط.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، ولا سيما في مجالات تطوير المنظومة الرياضية، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، بما يسهم في خدمة الشباب والمجتمع.

وأشاد وفد جامعة البترا بالدور الريادي والمحوري الذي تضطلع به وحدة أمن الملاعب في دعم المنظومة الرياضية الوطنية، وما تبذله من جهود متميزة في التنسيق والتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة، بما يعزز أمن الفعاليات الرياضية وسلامتها.

وأكد الجانبان أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك، وتفعيل برامج العمل التطوعي والمبادرات الشبابية، بما ينعكس إيجابًا على مؤسسات المجتمع المحلي، ويسهم في دعم المنظومة التعليمية والرياضية والشبابية في المملكة.