صحة غزة: ارتفاع قياسي لإصابات جدري الماء وسط ظروف صحية صعبة

خبرني - أعلن مدير وحدة المعلومات الصحية بوزارة الصحة في غزة زاهر الوحيدي تسجيل أكثر من 53 ألف حالة إصابة بجدري الماء منذ بداية العام الحالي.

وقال الوحيدي في إفادة صحفية إن الارتفاع القياسي والمهول في أعداد الإصابات يمثل مؤشرا خطيرا على انعدام السيطرة الوبائية، محذرا من تسارع انتشار المرض بصورة كبيرة داخل مخيمات الإيواء.

وأشار إلى أن الظروف الصحية والبيئية الصعبة في أماكن النزوح تسهم في زيادة تفشي المرض، ما يفاقم التحديات أمام جهود احتواء انتشار العدوى.

هذا وحذر مدير الإغاثة الطبية الفلسطينية بسام زقوت في وقت سابق من تدهور الوضع الصحي في قطاع غزة إلى مستويات غير مسبوقة، مؤكدا تسجيل نحو 5 آلاف إصابة أسبوعياً بجدري الماء، مع ظهور حالات لمرض السل.

وأشارت تقارير ميدانية إلى أن انهيار النظام الصحي يمنع رصد ومكافحة الأمراض بشكل فعال، مما يجعل الحملات الاستدراكية للتطعيم، التي تحاول المؤسسات الصحية المحلية تنفيذها بشق الأنفس، تواجه عقبات لوجستية وأمنية كبيرة بسبب القيود المشددة على إدخال المساعدات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المرافق المتبقية.

وفي هذا السياق، جددت الإغاثة الطبية الفلسطينية مناشدتها للمجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية، للتحرك الفوري والضغط لفتح ممرات آمنة لإدخال المطاعيم والإمدادات الطبية بشكل عاجل، والعمل على وقف ما وصفته المؤسسات الحقوقية بـ "الإبادة الجماعية" التي لا تستهدف الأرواح فحسب، بل تقوض أسس الحياة والبقاء للأجيال القادمة في قطاع غزة.