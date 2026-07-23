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  • فيلم المحقق كونان.. مطاردات تحبس الأنفاس وإثارة تتجاوز التوقعات

فيلم المحقق كونان.. مطاردات تحبس الأنفاس وإثارة تتجاوز التوقعات

  • 23 تموز 2026
  • 15:01
فيلم المحقق كونان مطاردات تحبس الأنفاس وإثارة تتجاوز التوقعات

خبرني - شهدت سلسلة المانغا الشهيرة "المحقق كونان" للمؤلف غوشو أوياما إطلاق أحدث أفلامها السينمائية تحت عنوان "المحقق كونان: ملاك الطريق السريع الساقط" Detective Conan: Fallen Angel of the Highway، والذي يقدم تجربة سينمائية مفعمة بالحيوية والإثارة لمحبّي السلسلة والمشاهدين الجدد على حدٍّ سواء.

وتدور أحداث الفيلم، الذي أخرجه تاكاهيرو هاسوي، حول شخصية كونان إيدوغاوا (المراهق الذي تقلص جسده إلى طفل صغير ويستغل صغر حجمه لحل الجرائم). وتبدأ الحبكة بظهور دراجة نارية سوداء غامضة تثير الرعب على الطرقات، لتبدأ مطاردة حابسة للأنفاس تقودها "تشيهايا هاجيوارا"، شرطية المرور الموهوبة في قيادة الدراجات النارية.

وينجح المخرج في إدارة مجموعة ضخمة تضم أكثر من عشرين شخصية، مع منح كل منها طابعاً مميزاً. ويتشابك الخيط الدرامي عبر عدة محاور متوازية؛ بدءاً من ضابطة شرطة سابقة يعتصرها الندم، وتقنيات السلامة الحديثة للدراجات النارية، وصولاً إلى مشاعر الحزن لدى "تشيهايا" لفقدان شقيقها، ونشأة مشاعر خاصة تجاه رئيسها "جوغو"، إلى جانب سلسلة حوادث غامضة ومؤامرات عسكرية دولية تحيط بالدراج الملقب بـ "لوسيفر".

ويرتكز نجاح الفيلم على التصعيد المستمر للأحداث من مجرد قضية غموض تقليدية إلى  فيلم أكشن ضخم. حيث تتحول الحبكة إلى مطاردات عالية السرعة عبر شوارع طوكيو، تتخللها قنابل موقوتة وقناصة في مروحيات، في مشهد ختامي حافل بالحماس يستحضر أمجاد أفلام الأكشن الكلاسيكية.

ولا تتطلب متابعة الفيلم معرفة مسبقة بالسلسلة؛ إذ يقدم المشهد الافتتاحي ملخصاً شارحاً يفي بالغرض، ويُعد هذا العمل جرعة ممتازة من الترفيه والهروب من الواقع، يقدم متعة سينمائية سلسة وممتعة للجميع.

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