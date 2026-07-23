أول تعليق من أحمد العوضي على واقعة (مجنونة العوضي)

خبرني - أنهى الفنان المصري أحمد العوضي حالة الجدل التي رافقت مقطع الفيديو الشهير المتداول باسم "مجنونة العوضي"، والذي أثار تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وخلال ظهوره في بودكاست "المحتوى" تحدث العوضي للمرة الأولى عن تفاصيل الواقعة التي حدثت أثناء العرض الجماهيري لفيلمه الجديد "شمشون ودليلة"، مؤكدًا أنه لم تكن هناك أي معرفة مسبقة بينه وبين الفتاة التي ظهرت في الفيديو.

وقال العوضي إن اقترابه من الفتاة جاء بهدف فهم الموقف واحتوائه، موضحًا أنها باغتته بسؤال حول ما إذا كان سيتركها تغادر بمفردها، الأمر الذي دفعه للعودة إليها وسؤالها عن هويتها أمام الحضور، لتجنب انتشار تفسيرات غير صحيحة حول طبيعة العلاقة بينهما.

وأشار الفنان المصري إلى أنه تعامل مع الموقف بهدوء، خصوصًا مع سرعة انتشار الفيديو على مواقع التواصل، لافتًا إلى أن أي رد فعل متسرع كان من الممكن أن يُفسر بطريقة مختلفة ويؤدي إلى انتشار روايات بعيدة عن الحقيقة.

كيف بدأت القصة؟

بدأت الواقعة عندما اقتربت الفتاة من أحمد العوضي خلال فعاليات العرض الخاص لفيلمه، وسط الزحام، حيث ظهر في الفيديو وهو يستفسر منها باستغراب قائلًا: "هو أنا أعرفك؟" قبل أن يواصل طريقه.

وسرعان ما انتشر المقطع بشكل كبير، ليتحول إلى مادة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعاد عدد من صناع المحتوى تقديمه بطريقة ساخرة في مقاطع حصدت تفاعلًا واسعًا.

لاحقًا، ظهرت الفتاة في فيديو عبر موقع "فيسبوك" لتكشف وجهة نظرها في الواقعة، وتتحدث عن الأسباب التي دفعتها للتصرف بهذا الشكل، مؤكدة أن ما حدث كان يحمل جانبًا مختلفًا عن الصورة التي انتشرت عبر المنصات الرقمية.