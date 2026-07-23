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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73311 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

  • 23 تموز 2026
  • 14:27
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73311 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

خبرني - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,311 شهيدا و173,924 مصابا منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول2023.

وأفادت الوزارة بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 3 شهداء و6 إصابات.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1,185 شهيدا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 3,816، إضافة إلى انتشال 803 جثامين.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى الآن.

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