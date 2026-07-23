كيف تخففين من تورم قدميك خلال الحمل؟

خبرني - يُعدّ تورم القدمين من الأعراض الشائعة والمنتشرة بشكل كبير خلال فترة الحمل، ورغم أنه قد يستدعي العناء أحياناً، إلا أنه يمثل استجابة طبيعية للزيادة الكبيرة في حجم الدم والسوائل والتغيرات الهرمونية التي يمر بها الجسم لإعداد الأم ولحظة الولادة.

ويتركز هذا تورم القدمين غالباً في الثلث الأخير من الحمل نتيجة ثقل الرحم وضغطه على الأوعية الدموية؛ ما يقلل من سرعة تدفق الدم من القدمين باتجاه القلب.

ولحسن الحظ، توجد العديد من الطرق البسيطة والفعالة للحد من هذه الظاهرة المزعجة، ومن أبرزها بحسب خبراء صحيين من منصة "هيلث لاين":

تعديل النظام الغذائي

من خلال تقليل تناول الصوديوم والملح لتجنب احتباس السوائل، وزيادة تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات والبوتاسيوم كالموز والبطاطس والسبانخ والموز لتعديل توازن السوائل في الجسم.

الماء ثم الماء

يُنصح بشرب كميات كافية من الماء يومياً، حيث يسهم الارتواء الجيد في تحفيز الكليتين على التخلص من الأملاح والسوائل الزائدة وتجنب الجفاف.

تجنب الجلوس الطويل

بالإضافة إلى ذلك، تلعب العادات اليومية دوراً محورياً في تخفيف التورم؛ إذ يُوصى برفع القدمين أعلى من مستوى القلب أثناء الاستراحة، وتجنب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة. كما يساعد المشي الخفيف يومياً وممارسة سباحة الاسترخاء في تنشيط الدورة الدموية.

ملابس فضفاضة

ويُفضل ارتداء ملابس واسعة وأحذية مريحة تدعم القدمين وتتلاءم مع التغيرات في مقاسهما، إلى جانب إمكانية استخدام الجوارب الضاغطة المخصصة للحوامل أو الحصول على تدليك خفيف للقدمين.

وعلى الرغم من أن التورم يُعد أمراً طبيعياً في أغلب الأحيان، إلا أنه يتطلب استشارة طبية فورية إذا جاء مفاجئاً أو شديداً في الوجه واليدين، أو إذا رافقه صداع حاد، تشوش في الرؤية، أو ألم بالبطن، حيث قد يشير ذلك إلى حالة "ما قبل الإغماء" (ارتفاع ضغط الدم الحملي). كما يستدعي انتفاخ ساق واحدة فقط مع الألم والاحمرار مراجعة الطبيب للتحقق من عدم وجود تجلطات دموية.