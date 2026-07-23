كيف تحمي الكلمات المتقاطعة والسودوكو صحة دماغك؟

خبرني - تُعد الأنشطة الترفيهية، مثل ألعاب الكلمات المتقاطعة، والسودوكو، والسكابل، وألعاب الأوراق (الكوتشينة)، أكثر من مجرد وسيلة لتمضية الوقت؛ إذ تشير الدراسات والخبراء إلى أنها تمثل أداة رئيسة للحفاظ على صحة الدماغ والوقاية من آثار الشيخوخة.

وفي تقرير نشرته صحيفة "لُوفيغارو" الفرنسية، يوضح الأطباء أن ممارسة هذه الألعاب بانتظام وبناءً على التفضيلات الشخصية تسهم بشكل مباشر في تحفيز القدرات العقلية للحفاظ على الاستقلالية والوظائف المعرفية لدى كبار السن.

ويوضح الدكتور برتراند لابيرج، رئيس قسم الأعصاب في مستشفى فوش، أن الذاكرة تعمل كالعضلة؛ حيث يتطلب الحفاظ عليها تنشيط قدرات التذكر والتركيز. إلا أن الفائدة الأكبر تتحقق عند التنويع في هذه الألعاب وممارستها بشغف، وتجنب الروتين اليومي الذي يقتصر على نوع واحد، وذلك للانتقال من مجرد تدريب الذاكرة إلى تحفيز "الوظائف التنفيذية" للدماغ.

من جانبها، تؤكد الدكتورة إليزابيث بيلو، الخبيرة في علم النفس المعرفي، أن الغرض الأهم يكمن في تعزيز والمرونة الذهنية، والقدرة على التكيف، وتحديث الذاكرة العاملة. وتعمل ألعاب مثل "السودوكو" على تطوير قدرات التحليل والمنطق، بينما تُعزز لعبة "السكابل" الذاكرة اللفظية؛ ما يسهل نقل هذه المهارات إلى الحياة اليومية وتسهيل مهامها.

وإلى جانب الفوائد الذهنية، تُبرز الألعاب التفاعلية أهمية الترابط الاجتماعي عند ممارستها مع الأصدقاء أو الأحفاد. فتعلم ألعاب جديدة يسهم في تعزيز "المرونة العصبيّة" للجمجمة، وإنشاء وصلات عصبية جديدة بين الخلايا مهما تقدم الإنسان في العمر. ويؤكد الخبراء أنه لا فوات للأوان أبداً للبدء في تحفيز العقل، للوصول إلى مرحلة التعتيق الفكري بأفضل طريقة ممكنة.