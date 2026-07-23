كيف يؤثر استبدال الوجبات السريعة بالطهي المنزلي على صحة قلبك؟

خبرني - يساعد الانتقال من الاعتماد على وجبات المطاعم السريعة إلى إعداد الطعام في المنزل على حماية القلب والوقاية من أمراض المزمنة، فضلاً عن توفير المال.

وتؤكد الأبحاث الطبية أن الطهي المنزلي المنتظم يسهم في تقليل خيارات الأطعمة الفائقة المعالجة، والسيطرة على الوزن، وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

ويسهم تناوُل الوجبات المعدة منزلياً في خفض السعرات الحرارية المستهلكة، وزيادة الإقبال على الأغذية الغنية بالمواد المغذية مثل الخضراوات، والفواكه، والبروتينات الخالية من الدهون، والدهون الصحية كزيت الزيتون.

وبحسب خبراء في مجال الصحة، تساعد هذه الأنماط الغذائية، الشبيهة بنظام حمية البحر الأبيض المتوسط، في الحد من خطر التعرض للأزمات القلبية والسكتات الدماغية وتقليل معدلات الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والسرطان.

كما يلعب الطهي المنزلي دوراً محورياً في الوقاية من السكري من النوع الثاني، والذي يرتبط بشكل وثيق بمضاعفات القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم وتلف الأوعية الدموية وارتفاع الكوليسترول.

ويعزز إعداد الطعام في المنزل من القدرة على التحكم في كميات الملح والصوديوم والدهون المشبعة، مما يحمي الجسم من زيادة الوزن والتعرض لمتلازمة الأيض.

وللبدء في هذه العادة الصحية، يُنصح بتخصيص وقت أسبوعي للتخطيط للوجبات وتسوق المكونات الطازجة، مع الحرص على ملء نصف الطبق بالخضراوات والفواكه.

كما يُفضل استخدام الأعشاب والتوابل لإضافة النكهة بدلاً من الملح، مع الاعتماد على الزيوت الصحية كزيت الزيتون البكر، واستغلال تقنية طهي كميات كبيرة وتجميدها لتسهيل التناول خلال أيام العمل المزدحمة.