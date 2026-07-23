إغلاق جزئي لجسر المحطة فجر الجمعة.. تفاصيل التحويلات المرورية

خبرني - أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن تنفيذ أعمال صيانة لفواصل التمدد أعلى جسر المحطة في منطقة ماركا، و ذلك ضمن جهودها المستمرة للحفاظ على البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق.

وأوضحت الأمانة أن الأعمال تستدعي إغلاق المسرب الأيمن أعلى الجسر باتجاه الزرقاء – عمّان، اعتبارًا من الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الجمعة 24/7/2026 ولغاية الساعة الثامنة من صباح السبت 25/7/2026.

وأشارت دائرة عمليات المرور في الأمانة أن التحويلات المرورية خلال فترة الإغلاق ستُنفذ بالتعاون مع إدارة السير، حيث سيكون مسار المركبات القادمة من الزرقاء باتجاه عمّان عبر النزول إلى أسفل جسر المحطة، ثم متابعة السير وفق الإشارات الضوئية وصولًا إلى شارع الجيش (وسط البلد).

ودعت أمانة عمّان الكبرى السائقين إلى الالتزام بالتحويلات والإرشادات المرورية، واتباع تعليمات كوادر إدارة السير، حفاظًا على سلامتهم وضمان انسيابية الحركة المرورية خلال فترة تنفيذ أعمال الصيانة.