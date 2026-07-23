من عمّان إلى الخليج.. لماذا أصبحت AK Clinic بقيادة الدكتورة أفنان خليل عطية وجهة المشاهير؟

خبرني - في وقت يشهد فيه قطاع طب الأسنان والتجميل غير الجراحي تطورًا متسارعًا في المنطقة، برزت AK Clinic بقيادة الدكتورة أفنان خليل عطية كواحدة من العيادات الأردنية التي استطاعت بناء حضور لافت، مستندة إلى مزيج من الخبرة الطبية، والتقنيات الحديثة، والاهتمام بتقديم نتائج طبيعية تحافظ على ملامح الوجه وتعزز الثقة بالنفس.

وللدقة الطبية والجمال الطبيعي.. قصة نجاح تقودها الدكتورة أفنان خليل عطية

ومن قلب العاصمة الأردنية عمّان، تستقبل AK Clinic مراجعين من داخل المملكة ومن عدد من الدول العربية، مقدمة منظومة متكاملة من الخدمات تشمل علاج وتجميل الأسنان، وزراعة الأسنان، والتقويم، والتركيبات، وتبييض الأسنان، إلى جانب التجميل غير الجراحي عبر البوتوكس، والفيلر، وإبر النضارة، والبلازما للشعر، إضافة إلى خدمات إزالة الشعر بالليزر باستخدام جهاز Cynosure Elite 2022، والعناية بالبشرة عبر جهاز HydraFacial الأمريكي، والديرما بن، والتقشيرات الطبية.

تتكون العيادة من عدة أقسام:

قسم عيادة الأسنان

يتضمن تنظيف الاسنان وتبييضها وزراعة الاسنان وتلبيس الاسنان وخلع الاسنان وتقويم الاسنان

قسم التجميل والحقن التجميلي الغير جراحي:

يتضمن هذا القسم كل ما تحتاجه السيده من بوتوكس وفيلر وابر نضارة بأنواعها وبلازما الشعر

قسم الليزر:

يتضمن جهاز cynosure elite 2022 لإزالة الشعر بالليزر للسيدات والرجال.

قسم العناية بالبشرة:

يتضمن جهاز هيدرافيشال الأمريكي لإجراء جلسات تنظيف البشرة العميق.

وجلسات الديرما بن وجميع انواع تقشيرات للبشرة.

https://www.facebook.com/watch/?v=260989053458757

وتقوم فلسفة الدكتورة أفنان خليل عطية على أن الجمال الحقيقي لا يعني تغيير الملامح، وإنما إبرازها بصورة متوازنة وطبيعية، من خلال دراسة كل حالة على حدة ووضع خطة علاجية تناسب احتياجاتها، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة واستخدام أحدث التقنيات الطبية.

“للجمال عنوان”.. لماذا اختارت علا الفارس ونادية الزعبي AK Clinic؟

وخلال السنوات الأخيرة، نجحت العيادة في ترسيخ حضورها الإعلامي والرقمي، لتصبح محطة لعدد من الشخصيات العامة والإعلامية، وفي مقدمتهن الإعلامية علا الفارس، التي وصفت العيادة والدكتورة أفنان بعبارة “للجمال عنوان”، فيما وصفت الإعلامية نادية الزعبي العيادة بأنها “عيادة مبهجة”، في إشادة تعكس التجربة التي عاشتها داخل العيادة.

ويعزز هذا الحضور ما حققته العيادة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتابع حسابها الرسمي على “إنستغرام” أكثر من 123 ألف متابع، في مؤشر على انتشارها الواسع والثقة التي تحظى بها بين المهتمين بطب الأسنان والتجميل داخل الأردن وخارجه.

https://www.instagram.com/reels/DCMjZXZtYrU/

كيف صنعت الدكتورة أفنان خليل عطية اسمًا لافتًا في عالم طب الأسنان والتجميل؟

ولا يقتصر تميز AK Clinic على تنوع خدماتها، بل يمتد إلى اعتمادها أحدث الأجهزة الطبية العالمية، وتوفير تجربة علاجية متكاملة تجمع بين الدقة الطبية والخصوصية والراحة، وهو ما جعلها تستقطب مراجعين من الأردن ودول الخليج وعدد من الدول العربية.

وتواصل الدكتورة أفنان خليل عطية تطوير خدمات العيادة ومواكبة أحدث الابتكارات في طب الأسنان والتجميل غير الجراحي، انطلاقًا من رؤية تؤمن بأن الابتسامة الجميلة والثقة بالنفس تبدأ من رعاية طبية احترافية، وخبرة متخصصة، وتقنيات حديثة، واهتمام حقيقي بكل مراجع.

ويقع مقر AK Clinic في منطقة دابوق بالعاصمة الأردنية عمّان، لتواصل ترسيخ مكانتها كأحد الأسماء الصاعدة في قطاع طب الأسنان والتجميل غير الجراحي في الأردن، مع طموح متواصل لتعزيز حضورها على مستوى المنطقة العربية