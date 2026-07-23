ارتفاع مستوردات الأردن من النفط ومشتقاته 42% خلال خمسة أشهر

خبرني - أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 41.9% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبحسب تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية، سجلت مستوردات اللدائن ومصنوعاتها ارتفاعا بنسبة 8.5% خلال الفترة ذاتها.

في المقابل، تراجعت قيمة عدد من بنود المستوردات، إذ انخفضت مستوردات الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 40.2%، والأدوات الآلية بنسبة 25.7%، والعربات والدراجات بنسبة 9.4%، فيما تراجعت مستوردات الآلات والمعدات الكهربائية بنسبة 7%.