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  • ارتفاع مستوردات الأردن من النفط ومشتقاته 42% خلال خمسة أشهر

ارتفاع مستوردات الأردن من النفط ومشتقاته 42% خلال خمسة أشهر

  • 23 تموز 2026
  • 13:45
ارتفاع مستوردات الأردن من النفط ومشتقاته 42 خلال خمسة أشهر

خبرني - أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 41.9% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبحسب تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية، سجلت مستوردات اللدائن ومصنوعاتها ارتفاعا بنسبة 8.5% خلال الفترة ذاتها.

في المقابل، تراجعت قيمة عدد من بنود المستوردات، إذ انخفضت مستوردات الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 40.2%، والأدوات الآلية بنسبة 25.7%، والعربات والدراجات بنسبة 9.4%، فيما تراجعت مستوردات الآلات والمعدات الكهربائية بنسبة 7%.

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