استبعد لاعباً بسبب اسمه.. قرار حكومي بإيقاف مدرب مصري

خبرني - في قرار حاسم لمواجهة التمييز داخل الهيئات الرياضية، وجّه جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة في مصر، بسرعة التحقيق مع أحد مدربي نادي الاتحاد السكندري وتوقيع أقصى الجزاءات بحقه، عقب ثبوت ارتكابه مخالفة تعسفية باستبعاد طفل من اختبارات كرة القدم بالنادي بسبب اسمه.

وتعود خلفية الواقعة إلى شكوى تقدمت بها والدة الطفل الناشئ اتهمت فيها المدرب المختص في نادي الاتحاد السكندري بظلم طفلها واستبعاده من اختبارات الناشئين بسبب اسمه الذي لم يكن على هوى المدرب، وهو ما أثار حالة واسعة من الجدل، ليتحرك وزير الشباب والرياضة على الفور ويأمر بتشكيل لجنة تقصي حقائق من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية للوقوف على كافة الملابسات.

وبعد الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، انتهت اللجنة رسمياً إلى ثبوت تورط المدرب، وعلى ضوء ذلك أصدرت الوزارة توجيهات صارمة لإدارة نادي الاتحاد السكندري لاتخاذ إجراءات التحقيق الفوري مع المدرب وموافاة الوزارة بالنتيجة والجزاءات الموقعة خلال 48 ساعة كحد أقصى، مع إحالة الواقعة بالكامل إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أنها لن تتهاون مطلقاً مع أي سلوك ينطوي على أي صورة من صور التمييز أو يمس مبدأ النزاهة وتكافؤ الفرص بين النشء والشباب، مشددة على أن الإجراءات الإدارية والقانونية المقررة ستطبق بكل حسم وقد تصل إلى الإيقاف التام والمنع المباشر من العمل داخل أي هيئة رياضية أو شبابية في مصر.