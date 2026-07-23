نمو الصادرات الوطنية 5.8% خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026

خبرني - ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026 بنسبة 5.8% لتصل إلى 3,796 مليون دينار مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2025، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 31.3% لتصل إلى 1,387 مليون دينار، وفق ما أظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية.

وبلغت قيمة الصادرات الكلية 5,183 مليون دينار لتسجل ارتفاعاً بنسبة 11.6%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1.0% لتصل إلى 8,194 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,632 إلى 3,011 مليون دينار بنسبة 17.1% أي بمقدار انخفاض بلغ 621 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من 2025.

نسبة تغطية الصادرات للمستوردات

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 63.0% خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026 مقارنة مع 56.0 % لنفس الفترة من 2025 بتحسن مقداره 7 نقاط مئوية.

التركيب السلعي للتجارة الخارجية

تركز ارتفاع الصادرات الوطنية في قطاعات الألبسة وتوابعها من مصنرات بنسبة 1.2%، والأسمدة الأزوتية أو الكيماوية بنسبة 15.3% والبوتاس الخام بنسبة 38.4%، فيما تراجعت الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 12.3% ومحضرات الصيدلة بنسبة 4.2% والفوسفات الخام بنسبة 2.8%، وعلى صعيد المستوردات فقد ارتفع النفط الخام ومشتقاته بنسبة 41.9% واللدائن ومصنوعاته 8.5%، فيما تراجعت المستوردات من الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 40.2%، والأدوات الآلية بنسبة 25.7%، والعربات والدراجات 9.4%، والآلات والمعدات الكهربائية 7.0%.

أهم الشركاء التجاريين

جاء الارتفاع في الصادرات الوطنية نتيجة للزيادة في التصدير إلى سوريا، والدول الأسيوية غير العربية بما فيها الصين الشعبية ، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا، اما أبرز الأسواق الدولية التي ارتفعت المستوردات منها فهي دول منطقه التجارة الحرة العربية ومنها السعودية، والدول الأسيوية غير العربية ومنها الهند.

التجارة الخارجية

وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر أيار من 2026 ما مقداره 1,319 مليون دينار، منها 841 مليون دينار للصادرات الوطنية و478 مليون دينار للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,635 مليون دينار مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 316 مليون دينار خلال شهر أيار من عام 2026.

ولدى المقارنة مع نفس الشهر من عام 2025، يلاحظ ارتفاع كل من الصادرات الكلية بنسبة 20.3%، والصادرات الوطنية بنسبة 1.3%، والمعاد تصديره بنسبة 79.7%، وكذلك ارتفعت المستوردات بنسبة 1.0%، مما أدى إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 39.6%.