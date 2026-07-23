أنام في الجراج.. مقطع استغاثة فنان بياسر جلال يشغل المصريين

خبرني - تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع مقطع فيديو يُظهر الفنان بدوي فهمي وهو يستنجد بعضو مجلس الشيوخ والفنان ياسر جلال، شاكياً من ظروفه الصحية والمعيشية الصعبة، قائلاً: "بنام في الجراج".

وانتشر المقطع مساء أمس الأربعاء، حيث ظهر ياسر جلال وهو يرد على أسئلة الصحفيين بشأن تفعيل قانون حق الأداء العلني لحماية حقوق الفنانين. وأثناء توجهه إلى سيارته، استوقفه الفنان بدوي فهمي، الذي بدا في حالة صحية وإنسانية صعبة.

"أعاني من السرطان"

ووجّه بدوي فهمي استغاثة مؤثرة إلى ياسر جلال، قائلاً: "أستاذ ياسر، وحياة ابنك وبنتك ما تسبنيش، أنا تعبان وبنام في الجراج، وعندي سرطان، ومعنديش دخل، وظروفي صعبة".

ورد ياسر جلال عليه بكلمات عكست اهتمامه وتأثره بحالته، قائلاً: "وحياة بنتي ما هسيبك وما هنساك، عيب تقول الكلام ده.. إنت على راسي يا بدوي.. أنا عمري قصرت معاك؟".

ولاقى المقطع انتشاراً واسعاً وتفاعلاً كبيراً بين المتابعين، إذ أشاد كثيرون بالموقف الإنساني الذي أبداه ياسر جلال وتعاطفه مع زميله، فيما طالب آخرون بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية والصحية للفنانين، لا سيما أن مهنة التمثيل لا توفر دخلاً ثابتاً، وهو ما يجعل كثيراً من فناني الصفين الثاني والثالث وغيرهم يعانون في صمت.

يُذكر أن الفنان بدوي فهمي شارك في عدد من الأعمال الفنية، من بينها مسلسلات "الفتوة" مع ياسر جلال، و"حواديت الشانزليزيه" مع إياد نصار، و"فراولة" مع نيللي كريم، و"زلزال" مع محمد رمضان، و"ابن أصول" مع حمادة هلال، و"العراف" مع النجم عادل إمام، إلى جانب أعمال فنية أخرى.