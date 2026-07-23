مستشفى الأمير حمزة يحقق سبقا طبيا في جراحات تضخيم المثانة

خبرني - في إنجاز طبي نوعي يُضاف إلى سجل المملكة الحافل، نجح فريق جراحي أردني في مستشغى الامير حمزة بإجراء أول مجموعة حالات من عمليات "تضخيم المثانة" (Augmentation Cystoplasty) باستخدام تقنية المنظار، لتشمل هذه الحالات فئتي الأطفال والكبار، في نقلة نوعية تبشر بتحسن كبير في جودة حياة المرضى الذين يعانون من اضطراب في وظائف المثانة.يضاف الى سلسلة من التطورات التقانية باستخدام احدثجراحات المنظار لعلاج اورام الكلية والمثانة وتضيقات الحالب وزراعة الحالب ةتضيقات حوض الكلية الخلقي

"تضخيم المثانة" ... وليس زراعتها

يخلط الكثير من المرضى وعوائلهم بين مفهوم "زراعة المثانة" و"تضخيم المثانة". ولكن في الحقيقة، زراعة المثانة هي عملية استبدال المثانة التالفة بأخرى سليمة من متبرع، وهي ما زالت في مراحل تجريبية جداً. أما تضخيم المثانة، فهو الإجراء الجراحي المعتمد علمياً، والذي يعتمد على إضافة قطعة من أمعاء المريض نفسه إلى المثانة؛ لزيادة حجمها وتحسين وظيفتها)، مما يمكنها من تخزين البول بضغط منخفض.

العلاج الأمثل للمثانة العصبية

تُعد عملية تضخيم المثانة العلاج الأمثل والجراحي المعتمد لحالة "المثانة العصبية" (Neurogenic Bladder) والتي تفقد فيها المثانة قدرتها الطبيعية على الانقباض والارتخاء بسبب خلل في الأعصاب. ويتم اللجوء لهذا الإجراء بعد استنفاذ جميع الخيارات الدوائية والعلاجات التحفظية، كاستخدام الأدوية وحقن البوتوكس، خاصة في المرضى الذين يعانون من مثانة صغيرة الحجم أو غير قابلة للتمدد.

من جراحة عنيفة إلى دقة بالمنظار

فريق جراحة المسالك في مستشفى الامير حمزة بقيلدة استشاري المسالك د مراظ بني هاني صرح

كانت هذه العملية في السابق تُعتبر جراحة كبرى وعنيفة، إذ كانت تجرى من خلال شق جراحي كبير يمتد عبر كامل البطن (عملية مفتوحة). أما اليوم، وبهذا الإنجاز، فقد أصبحت تجرى عبر تقنية المنظار التي تعتمد على 4 أو 5 فتحات صغيرة جداً في البطن.

هذا التحول يمنح المريض مزايا هائلة، أبرزها: دقة متناهية في الرؤية تتيح للجراح تمييز الأوعية الدموية بدقة، نزيف أقل، ألم أقل، تعافي أسرع لوظائف الأمعاء، ومضاعفات أقل بعد العملية. ويعتبر إجراء هذه العملية بالمنظار بهذا المستوى من الدقة والتعقيد إنجازاً طبياً كبيراً، خاصة أنها تُجرى لأول مرة في مستشفيات وزارة الصحة الأردنية.

تأخير العلاج ... طريق نحو فقدان الكلى

يُحذر الأطباء من خطورة تأخير المعالجة الجراحية للمثانة العصبية، حيث أن استمرار ارتفاع الضغط داخل المثانة يؤدي إلى ارتجاع البول إلى الكليتين (Vesicoureteral Reflux)، مما يسبب تلفاً تدريجياً في النسيج الكلوي، وقد ينتهي بـ الفشل الكلوي وحاجة المريض للغسيل الكلوي مدى الحياة.

نموذج متقدم: استئصال الكلى والحالب مع التضخيم في عملية واحدة

وفي تأكيد على المستوى المتقدم للفريق الجراحي، تم التعامل مع إحدى الحالات المعقدة التي كان فيها الضرر قد طال الكلى والحالب. حيث تمكّن الفريق من إجراء استئصال للكلى والحالب المتضرر، وتضخيم المثانة، في عملية واحدة متكاملة وباستخدام المنظار. هذه الحالة تُجسّد مدى التعقيد الجراحي الذي يمكن التعامل معه بهذه التقنية الحديثة، وتؤكد على أهمية التدخل المبكر لتجنب هذه المضاعفات الخطيرة.

بهذا الإنجاز، تؤكد مستشفيات وزارة الصحة الأردنية ريادتها في تبني أحدث التقنيات الطبية، وتقدم أملاً جديداً للمرضى من الأطفال والكبار على حد سواء، ممن يبحثون عن حل جذري لمشاكل المثانة المزمنة.