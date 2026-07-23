الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة جديدة من العقوبات على روسيا

خبرني - أعلنت دول الاتحاد الأوروبي الخميس، الاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب الأوكرانية، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات، على ما أفاد دبلوماسيون.

وكانت هذه الحزمة، وهي الحادية والعشرون التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ الغزو الروسي عام 2022، تأخرت بسبب اعتراضات عديدة من دول أعضاء على بنود مختلفة مقترحة.

وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا "تستهدف حزمة عقوباتنا الـ21 القطاعات الأكثر تأثيرا: الطاقة والخدمات المالية والعملات المشفرة والتجارة".

وأفاد دبلوماسيون بأنه تم تجاوز العقبة الأخيرة بعدما مُنحت اليونان إعفاء يتيح لإحدى شركات الشحن البحري التابعة لها بمواصلة نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي من المنطقة القطبية الشمالية.

وسعى سفراء من دول التكتل الـ27 للتوصل إلى اتفاق يجمّد السقف المفروض على صادرات الخام الروسي ليبقى سعرها عند 44 دولارا قبل مهلة نهائية كان من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعارها.

وبموجب الاتفاق، سيبقى مستوى الأسعار الراهن على حاله للأشهر الـ12 المقبلة، في وقت يحاول الاتحاد الأوروبي منع روسيا من الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط بسبب حرب الشرق الأوسط.

وتستهدف الحزمة الجديدة أيضا قطاع موسكو المالي ومجال العملات المشفرة وتدرج المزيد من المسؤولين الروس على قوائم الاتحاد الأوروبي السوداء على خلفية الحرب.

لكن تم التخلي عن حظر على التأشيرات تم اقتراحه لمنع الروس الذين قاتلوا في أوكرانيا من دخول بلدان التكتل.

وأفاد دبلوماسيون بأنّ هناك التزاما فقط بالعمل باتّجاه فرض حظر من هذا النوع في المستقبل.

كما تم التخلي عن العديد من البنود الأخرى المقترحة.

وقالت بلغاريا إنها نجحت في منع إدراج بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية كيريل على قائمة تجميد الأصول وحظر التأشيرات.

كما اعترضت البرتغال وفرنسا، بحسب دبلوماسيين، على حظر استيراد أسماك البقلة وألاسكا بولوك من روسيا.

وتأتي الحزمة الجديدة في وقت يبدو أن كييف تتقدّم ميدانيا على موسكو.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "في ظل الزخم العسكري الأوكراني، تواصل عقوباتنا إضعاف الأسس الاقتصادية للمجهود الحربي الروسي".

والجمعة، قال الاتحاد الأوروبي إنه فرض عقوبات على مسؤولة تنفيذية وخمس شركات روسية قال إنها متورطة في تصنيع طائرات مسيرة.

وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي أنه اتخذ القرار بعد تكثيف روسيا الهجمات على كييف ومناطق أخرى من أوكرانيا هذا الشهر.

وأضاف أنه يفرض عقوبات على إيرينا خاريسوفا رئيسة مجلس إدارة مجموعة (إيه.بي.إس إلكترو).

وأوضح أن الكيانات الروسية الخمس المدرجة على قائمة العقوبات تنتمي إلى مجموعة شركات (إيه.بي.إس إلكترو) التي تعمل على تطوير وتصنيع المكونات الإلكترونية والإلكترونية اللاسلكية اللازمة للحرب بالطائرات المسيرة.