*
الخميس: 23 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

عُمان تدعو لخفض التوتر في البحر الأحمر وتؤكد دعم المسار السياسي باليمن

  • 23 تموز 2026
  • 12:40
عُمان تدعو لخفض التوتر في البحر الأحمر وتؤكد دعم المسار السياسي باليمن

خبرني - أكدت سلطنة عُمان ضرورة تجنّب التصعيد في منطقة البحر الأحمر وأي تهديدات من شأنها تعقيد الوضع أو تعريض حرية الملاحة للخطر، مشيرة إلى مواصلة جهودها لاستئناف المسار السياسي في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية العُمانية في بيان مقتضب، الخميس، إن السلطنة تتابع باهتمام بالغ التطورات المرتبطة بالوضع في البحر الأحمر، مؤكدة أهمية خفض التوتر والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وأضافت أن مسقط تعمل حاليا بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، بهدف استئناف المسار السياسي وخارطة الطريق بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

قطر للطاقة تمدد حالة القوة القاهرة بشان الغاز الطبيعي المسال
قطر للطاقة تمدد حالة القوة القاهرة بشان الغاز الطبيعي المسال
  • 2026-07-23 13:55
السعودية تؤكد تعرّض إحدى سفنها للاستهداف في البحر الأحمر
السعودية تؤكد تعرّض إحدى سفنها للاستهداف في البحر الأحمر
  • 2026-07-23 08:03
وزارة الطاقة الأمريكية تعلن رسميا توقيع اتفاقية تعاون نووي مع السعودية
وزارة الطاقة الأمريكية تعلن رسميا توقيع اتفاقية تعاون نووي مع السعودية
  • 2026-07-22 23:56
حملة جديدة ضد الفساد في السعودية..
حملة جديدة ضد الفساد في السعودية.. "نزاهة" توقف 15 متورطاً
  • 2026-07-22 21:52
مفاجأة لعشاق القهوة.. الجرعة المثالية تنقذ القلب والإفراط قد يكون قاتلا
مفاجأة لعشاق القهوة.. الجرعة المثالية تنقذ القلب والإفراط قد يكون قاتلا
  • 2026-07-22 21:39
اميركا توقع اتفاقا نوويا مدنيا مع السعودية دون ربطه بالتطبيع مع إسرائيل
اميركا توقع اتفاقا نوويا مدنيا مع السعودية دون ربطه بالتطبيع مع إسرائيل
  • 2026-07-22 21:14