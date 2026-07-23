مناشدة للعثور على أردني فُقد في كرواتيا بعد حادث سير

خبرني - ناشدت عائلة الشاب الأردني حذيفة رائد خلف الوقفي المساعدة في الحصول على أي معلومات عن مصيره، بعد فقدان الاتصال به منذ أكثر من شهر، إثر تعرضه لحادث سير في كرواتيا، وفق رواية العائلة.

وقالت العائلة إن آخر تواصل مع حذيفة كان أثناء وجوده في كرواتيا، قبل أن ينقطع الاتصال به عقب حادث سير وقع بتاريخ 11 حزيران/يونيو 2026، مشيرة إلى أنها علمت بأن عدداً من الأشخاص الذين كانوا برفقته من جنسيات عربية، نُقلوا لتلقي العلاج في مركز مستشفى رييكا السريري (KBC Rijeka) بمدينة رييكا الكرواتية.

وأضافت أن جميع محاولات الوصول إلى أي معلومات عن حذيفة أو معرفة مصيره باءت بالفشل، ما تسبب بحالة من القلق الشديد لدى أفراد أسرته.

وناشدت العائلة كل من يمتلك أي معلومات قد تسهم في الوصول إلى الشاب أو المساعدة في التواصل مع الجهات المختصة في كرواتيا، المبادرة إلى تقديمها، مؤكدة أن حذيفة غادر الأردن قبل فقدان الاتصال به داخل الأراضي الكرواتية.

وتاليا رقم أحد أفراد العائلة للتواصل في حال تم العثور على أي معلومة :

0772882215