الأردن.. استحداث 8 عيادات مسائية في مستشفى الأميرة بسمة

خبرني - أعلن وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور خلال زيارة ميدانية أجراها اليوم الخميس إلى عيادات مستشفى الأميرة بسمة الحكومي في محافظة إربد، استحداث عيادات اختصاص مسائية في عدة تخصصات تشهد ازدحام في المواعيد وذلك بعد نجاح تطبيق التجربة في مستشفى الزرقاء الحكومي، بهدف تقليص مدة انتظار المرضى المحولين من المراكز الصحية .

وأكد الدكتور البدور أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الرامية إلى تكثيف العمل الميداني ومتابعة واقع الخدمات الحكومية والارتقاء بها، ولا سيما خدمات الرعاية الصحية، مشدداً على أن وزارة الصحة مستمرة في تنفيذ خططها لتطوير الخدمات الصحية في مختلف المحافظات بما يضمن حصول المرضى على الرعاية الصحية بالسرعة والجودة التي يستحقونها.

وأوضح الوزير أن وزارة الصحة ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 26/7/2026، بتطبيق آلية جديدة لاستقبال المرضى الجدد المحولين من المراكز الصحية إلى العيادات الخارجية في مستشفى الأميرة بسمة، بما يسهم في تسريع تشخيص الحالات المرضية والبدء بعلاجها في الوقت المناسب وتحسين تجربة متلقي الخدمة.

وأشار الدكتور البدور إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع الميداني على واقع العمل في العيادات الخارجية ومدد انتظار المرضى وما لمسه من حاجة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للعيادات، حيث وجّه إدارة المستشفى باستحداث عيادات اختصاص مسائية في عدد من التخصصات، استناداً إلى النتائج الإيجابية التي حققتها التجربة في مستشفى الزرقاء الحكومي، والتي أسهمت في تحسين انسيابية العمل وتقليص قوائم الانتظار.

وأضاف؛ بعد دراسة العيادات التي تشمل اكتظاظ ومواعيد متأخره فتم اخذ القرار بمضاعفة عدد منها بحيث تم استحداث 8 عيادات مسائية أسبوعية تشمل جراحة الأعصاب, وأعصاب أطفال، وجراحة العظام وكذلك اختصاص الباطنية وذلك بواقع عيادتين لكل تخصص، حيث ستستقبل هذه العيادات المرضى الجدد المحولين من المراكز الصحية .

من جهته، أكد مدير مستشفى الأميرة بسمة الدكتور وليد الحلبي أن المستشفى باشر تنفيذ التوجيهات و الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة لتطبيق الآلية الجديدة، مبيناً أنها تعتمد على تشغيل العيادات المسائية أسبوعياً لكل تخصص من الساعة 1:30 مساءً، بما يرفع الطاقة الاستيعابية للعيادات الخارجية، ويسهم في تسريع تقديم الخدمات الطبية للمراجعين.

وأضاف الحلبي أن تطبيق الآلية الجديدة سيؤدي إلى خفض مدة انتظار المرضى المحولين من المراكز الصحية إلى عيادات الاختصاص ، بعد أن كانت تمتد في بعض التخصصات لفترات تصل إلى اشهر ، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على سرعة التشخيص والبدء بالعلاج في الوقت المناسب وجودة الرعاية الصحية المقدمة.