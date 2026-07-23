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عمّان الأهلية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن توقعان مذكرة تعاون للتدريب والبحث العلمي

  • 23 تموز 2026
  • 11:52
عمّان الأهلية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن توقعان مذكرة تعاون للتدريب والبحث العلمي

خبرني - وقّعت جامعة عمّان الأهلية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب العملي، والبحث العلمي والتطبيقي، وتبادل الخبرات، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة، وربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الابتكار في قطاعات الطاقة والهندسة والتقنيات الحديثة. 
ووقّع المذكرة عن جامعة عمّان الأهلية القائم بأعمال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، فيما وقّعها عن الهيئة رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، بحضور نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور بشار الطراونة ، وعدد من المسؤولين من الجانبين. 
وأكد الأستاذ الدكتور أحمد حمدان أن هذه المذكرة تجسد حرص جامعة عمّان الأهلية على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الوطنية الرائدة، بما يعزز جودة التعليم التطبيقي، ويوفر للطلبة فرصاً تدريبية وبحثية نوعية تسهم في تنمية مهاراتهم، وإكسابهم الخبرات العملية اللازمة، ورفع جاهزيتهم لمتطلبات سوق العمل، إلى جانب دعم البحث العلمي التطبيقي الذي يخدم أولويات التنمية الوطنية. 
من جانبه، أكد المهندس زياد السعايدة أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار توجه الهيئة نحو توسيع التعاون مع مؤسسات التعليم العالي، بما يعزز بناء القدرات الوطنية، ويحقق التكامل بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي، ويوفر فرصاً متميزة لتدريب الطلبة وتأهيلهم، بما يواكب احتياجات القطاعات التي تنظمها الهيئة ويخدم مسيرة التنمية المستدامة. 
وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في تنفيذ مشاريع بحثية وتطبيقية مشتركة، وتنظيم برامج تدريبية، وورش عمل، ومحاضرات متخصصة، وتبادل الخبرات والمعلومات، إضافة إلى توفير فرص تدريب عملي لطلبة التخصصات الهندسية والتقنية، ودعم مشاريع التخرج، وتنظيم الزيارات الميدانية، بما يعزز التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي، ويسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة التطورات في قطاعي الطاقة والتعدين، ودعم مسيرة الابتكار والتنمية في المملكة.

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