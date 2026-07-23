حكم مباراة فرنسا وإسبانيا يرد على ديشامب

خبرني - رد الحكم السلفادوري إيفان بارتون، على ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، الذي انتقده عقب مباراة الديوك مع إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026.

وقال ديشامب: "إذا قلت أي شيء في هذه اللحظة، فأنا أخاطر بأن أُعتبر متذمراً لأننا خسرنا. لكن السؤال الذي أطرحه عليكم جميعاً هو: هل يمتلك هذا الحكم المستوى المطلوب لإدارة مباراة نصف نهائي كأس العالم؟".

وجاءت تصريحات ديشامب، بعد خسارة "الديوك" أمام إسبانيا بنتيجة 2-0 في نصف نهائي كأس العالم 2026.

وفي مقابلة مع الإعلامي خورخي راموس، نقلتها صحيفة "آس"، أكد الحكم السلفادوري أن تصريحات المدرب الفرنسي لم تؤثر عليه، مشددًا على أن وصوله إلى هذا المستوى هو ثمرة سنوات طويلة من العمل الجاد.

وتابع: "لا، قطعًا لا. لكل شخص الحق في إبداء رأيه. نحن ندرك ما مررنا به، وما ناضلنا من أجله، وكيف استحقينا ذلك، ونعرف سبب وجودنا هنا. لن يزعزع أي تعليق قناعاتنا بهدفنا".

وبعيدًا عن الجدل الدائر، أعرب بارتون عن فخره الشديد بتمثيل السلفادور على الساحة العالمية.

ويعتقد الحكم أن مسيرته تُثبت قدرة الحكام من الدول الصغيرة على الوصول إلى أعلى المستويات، ويأمل أن يكون قدوةً لغيره من الحكام في المنطقة.

كما أشار إلى أن الدعم والتهنئة التي تلقاها من بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام بالفيفا، بعد المباراة كانت من أبرز إنجازاته في هذه البطولة.