*
الخميس: 23 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الجيش: اعتراض 4 صواريخ و6 مسيّرات إيرانية استهدفت الأردن

  • 23 تموز 2026
  • 11:22
الجيش اعتراض 4 صواريخ و6 مسيّرات إيرانية استهدفت الأردن

خبرني - صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن سلاح الجو الملكي تعامل خلال ال 24 ساعة الماضية مع أربعة صواريخ وست طائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة.

وبيّن المصدر أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت صباح اليوم ثلاثة صواريخ، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية خالية من السكان، كما جرى مساء أمس اعتراض الطائرات المسيّرة الست وإسقاطها، مؤكداً أن عملية التعامل لم تسفر عن أية إصابات بشرية أو خسائر مادية.

وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الصاروخ والحطام، وتعاملت معها وأمّنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة، وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها، وفق قواعد الاشتباك المعمول بها.

ودعت القيادة العامة المواطنين إلى عدم الاقتراب من مواقع سقوط الأجسام أو الحطام، والإبلاغ عنها فوراً، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم تداول الشائعات والأخبار غير الموثوقة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الأردن.. استحداث 8 عيادات مسائية في مستشفى الأميرة بسمة
الأردن.. استحداث 8 عيادات مسائية في مستشفى الأميرة بسمة
  • 2026-07-23 12:12
الأردن يدين اقتحام بن غفير وأعضاء من الكنيست المسجد الأقصى
الأردن يدين اقتحام بن غفير وأعضاء من الكنيست المسجد الأقصى
  • 2026-07-23 11:52
الأردن.. الجيش يحبط محاولة تسلل 4 أشخاص عبر الحدود الجنوبية
الأردن.. الجيش يحبط محاولة تسلل 4 أشخاص عبر الحدود الجنوبية
  • 2026-07-23 11:49
طلبة جيل 2009 يبدأون أولى جلسات امتحانات الثانوية العامة
طلبة جيل 2009 يبدأون أولى جلسات امتحانات الثانوية العامة
  • 2026-07-23 11:01
95 شكوى عمالية ضد منشآت لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور خلال النصف الأول من 2026
95 شكوى عمالية ضد منشآت لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور خلال النصف الأول من 2026
  • 2026-07-23 10:59
الأردن.. 9 ملايين دينار لصرف مستحقات طلبة المنح والقروض
الأردن.. 9 ملايين دينار لصرف مستحقات طلبة المنح والقروض
  • 2026-07-23 10:10