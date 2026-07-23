طلبة جيل 2009 يبدأون أولى جلسات امتحانات الثانوية العامة

خبرني - يبدأ طلبة جيل 2009 اليوم الخميس أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بمبحث اللغة العربية، فيما استكملت وزارة التربية والتعليم جميع استعداداتها لعقد الامتحانات التي تستمر حتى 30 تموز الحالي.

ويتقدم للامتحان 133122 طالبا وطالبة، موزعين على 1319 قاعة امتحانية داخل 590 مركزا في مختلف مديريات التربية والتعليم، فيما خصصت الوزارة 23 مركزا لتصحيح دفاتر إجابات مبحثي اللغة العربية واللغة الإنجليزية في محافظات المملكة.

وأكدت الوزارة جاهزية كوادرها لإدارة الامتحانات، حيث يتولى أكثر من 22 ألفا من رؤساء القاعات والمساعدين والمراقبين وأعضاء اللجان الإشرافية الإشراف على سيرها، بعد استكمال تدريبهم على التعليمات الناظمة.

وشملت الاستعدادات تجهيز القاعات بمستلزمات البيئة الامتحانية، وتفعيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة سير الامتحانات، إلى جانب توفير الترتيبات اللازمة للطلبة من ذوي الإعاقة، وقاعات خاصة لطلبة مركز الحسين للسرطان ومراكز الإصلاح والتأهيل والأحداث.

وأوضحت الوزارة أن جلسات الامتحان تبدأ يوميًا عند الساعة العاشرة صباحًا، داعية الطلبة إلى الالتزام بالتعليمات، وإحضار إثبات الشخصية، وعدم اصطحاب الهواتف الخلوية أو الساعات الذكية أو الأقلام إلى قاعات الامتحان.