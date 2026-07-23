انخفاض أسعار الذهب في الأردن 70 قرشًا للغرام

خبرني - انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الخميس، بحسب النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة الصباحية، انخفض سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 بمقدار 70 قرشا ليبلغ 84.50 دينار، فيما تراجع سعر الشراء إلى 80.30 دينار.

كما انخفض سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 بمقدار 80 قرشا ليصل إلى 97.10 دينار، وسعر الشراء إلى 92.90 دينار.

وتراجع سعر بيع غرام الذهب من عيار 18 بمقدار 70 قرشا ليبلغ 74.40 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 68.30 دينار.

عالميا، تراجع سعر الذهب الخميس عن أعلى مستوياته في أسبوعين المسجل في الجلسة الماضية وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الذي دفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

وبحلول الساعة 03:24 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4132.01 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه إلى 4165.87 دولار في الجلسة الماضية، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من يوليو تموز. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.4% إلى 4134.60 دولار.