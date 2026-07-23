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الخميس: 23 تموز 2026
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وفيات الأردن.. الخميس 23-7-2026

  • 23 تموز 2026
  • 10:40
وفيات الأردن الخميس 2372026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس 23-7-2026:

- ايمن عودة الحماد الشنيكات

- بسام ياسين محمد رستم

- حمدان خميس الجمل

- حمده عبدالله عبدالقادر البشابشه

- خولة زهدي إبراهيم الصايغ

- رائد فايز رائد حدادين

- راشد محمد المومني

- رضوان راشد المومني

- زاهرة ياسين

- زياد عبدالكريم القاضي

- سارة إبراهيم عيد الدسوقي

- سعود نورس دليوان المجالي

- سلامه يعقوب النعيمات

- عبدالله خليفة الجراح

- علي داود

- فاطمة حامد الطلافحة

- قاسم عارف عبدالفتاح زكارنة

- محمد فياض خلف الخلايله

- محمود عيسى يونس ابو عزام

- معاذ احمد خالد الجعباني

- مهدي ميساوي

إنا لله وإنا اليه راجعون.

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