وفيات الأردن.. الخميس 23-7-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس 23-7-2026:

- ايمن عودة الحماد الشنيكات

- بسام ياسين محمد رستم

- حمدان خميس الجمل

- حمده عبدالله عبدالقادر البشابشه

- خولة زهدي إبراهيم الصايغ

- رائد فايز رائد حدادين

- راشد محمد المومني

- رضوان راشد المومني

- زاهرة ياسين

- زياد عبدالكريم القاضي

- سارة إبراهيم عيد الدسوقي

- سعود نورس دليوان المجالي

- سلامه يعقوب النعيمات

- عبدالله خليفة الجراح

- علي داود

- فاطمة حامد الطلافحة

- قاسم عارف عبدالفتاح زكارنة

- محمد فياض خلف الخلايله

- محمود عيسى يونس ابو عزام

- معاذ احمد خالد الجعباني

- مهدي ميساوي

إنا لله وإنا اليه راجعون.