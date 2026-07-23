وفيات الأردن.. الخميس 23-7-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس 23-7-2026:
- ايمن عودة الحماد الشنيكات
- بسام ياسين محمد رستم
- حمدان خميس الجمل
- حمده عبدالله عبدالقادر البشابشه
- خولة زهدي إبراهيم الصايغ
- رائد فايز رائد حدادين
- راشد محمد المومني
- رضوان راشد المومني
- زاهرة ياسين
- زياد عبدالكريم القاضي
- سارة إبراهيم عيد الدسوقي
- سعود نورس دليوان المجالي
- سلامه يعقوب النعيمات
- عبدالله خليفة الجراح
- علي داود
- فاطمة حامد الطلافحة
- قاسم عارف عبدالفتاح زكارنة
- محمد فياض خلف الخلايله
- محمود عيسى يونس ابو عزام
- معاذ احمد خالد الجعباني
- مهدي ميساوي
إنا لله وإنا اليه راجعون.