حريق يلتهم مركبتين كهربائيتين في طبربور وتحقيق لمعرفة الأسباب

خبرني - اندلع حريق مفاجئ فجر اليوم الخميس في منطقة طبربور بالعاصمة عمان، حيث التهمت النيران مركبتين كهربائيتين وسط حالة من القلق بين السكان والمارة، بعد انتشار اللهب والدخان الكثيف بشكل سريع في موقع الحادث.

واثارت الحادثة حالة من الخوف بين المتواجدين في المنطقة، خصوصا مع سرعة انتشار النيران واقترابها من مركبات اخرى كانت متوقفة بالقرب من مكان الحريق، ما دفع الجهات المعنية الى التحرك بشكل عاجل للتعامل مع الموقف.

وفور ورود البلاغ، توجهت فرق الاطفاء والانقاذ التابعة للجهات المختصة الى موقع الحريق في طبربور، حيث باشرت عمليات اخماد النيران والسيطرة عليها، ومنع امتدادها الى المركبات المجاورة او اي مواقع قريبة قد تتاثر بالحريق.

وتمكنت الفرق المختصة من التعامل مع الحادث والحيلولة دون توسع رقعة النيران، فيما عملت الاجهزة المعنية على تامين الموقع واتباع الاجراءات اللازمة للتعامل مع المركبات المتضررة.



تحقيق لمعرفة ملابسات احتراق المركبتين الكهربائيتين

وبينت الجهات المعنية انها باشرت التحقيق للوقوف على اسباب اندلاع الحريق، ومعرفة تفاصيل وملابسات اشتعال النيران في المركبتين الكهربائيتين، خاصة ان حرائق المركبات الكهربائية تخضع لاجراءات فنية خاصة للتعامل معها.

وتواصل الفرق المختصة جمع المعلومات اللازمة من موقع الحادث، في الوقت الذي ينتظر فيه صدور نتائج التحقيق التي ستوضح سبب الحريق وما اذا كان ناتجا عن خلل فني او اي سبب اخر.