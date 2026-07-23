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الأردن.. 9 ملايين دينار لصرف مستحقات طلبة المنح والقروض

  • 23 تموز 2026
  • 10:10
الأردن 9 ملايين دينار لصرف مستحقات طلبة المنح والقروض

خبرني - أعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستقوم بصرف المستحقات والمخصصات المالية لجميع الطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح كاملة، أو جزئية، أو  قروض للعام الجامعي 2025-2026، بما في ذلك المخصصات المالية عن الفصل الثاني 2025- 2026 لجميع الطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح الشمال والوسط في جامعات إقليم الجنوب، ويمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة – عمان، وذلك اعتباراً من يوم الخميس القادم الموافق 30-7-2026.

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