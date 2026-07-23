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الأردن.. حجب تطبيقات التراسل في محيط قاعات التوجيهي

  • 23 تموز 2026
  • 10:05
الأردن حجب تطبيقات التراسل في محيط قاعات التوجيهي

خبرني - أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع شركات الاتصالات العاملة في المملكة، حجب تطبيقات التراسل العاملة عبر بروتوكول الإنترنت في محيط المدارس التي تُعقد فيها امتحانات الثانوية العامة، وذلك لضمان نزاهة الامتحانات ومنع أي تأثير على سيرها.

وأوضحت الهيئة أن الحجب سيُطبق خلال فترة تأدية الطلبة للامتحانات فقط، في مختلف مناطق المملكة، على أن يبدأ قبل موعد الامتحان بدقائق قليلة وينتهي بعد انتهاء الجلسة بقليل.

وأضافت أن القرار سيُنفذ اعتبارًا من 23 تموز/يوليو 2026 ولغاية 30 تموز/يوليو 2026، مؤكدة أن الإجراء يقتصر على محيط المدارس التي تستضيف الامتحانات وخلال أوقات انعقادها فقط.

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