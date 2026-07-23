أفضل هاتف قابل للطي من سامسونغ

خبرني - أزاحت سامسونغ الستار عن Galaxy Z Fold8 Ultra الذي صممته ليكون أحد أقوى الهواتف القابلة للطي وأفضلها من حيث الأداء والمواصفات وقدرات التصوير.

حصل الهاتف على هيكل أبعاده (158.4/143.2/4.1) ملم وهو مفتوح على مصراعيه، وزنه 215 غ، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP48، وحمي بإطار من الألمنيوم وزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

شاشته الأساسية المرنة أتت Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X بمقاس 8 بوصات، دقة عرضها (2256/2504) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ودعمت بتقنية +HDR10، وشاشته الخارجية جاءت Dynamic LTPO AMOLED 2X بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1080/2520) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وحميت بطبقة Corning Gorilla Glass Ceramic 2.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-17" مع واجهات One UI 9، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (200+50+10) ميغابيكسل، فيها عدسة telephoto وعدسة ultrawide، قادرة على توثيق فيديوهات 8K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 10 ميغابيكسل.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذ Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 3.2، وتقنية Bluetooth 6.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبوصلة إلكترونية، وتقنية Samsung DeX، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 20 واط.