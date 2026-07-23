تقارير: رئيس الموساد زار واشنطن وقدم معلومات عن جبل الفأس الإيراني

خبرني - كشفت تقارير أمريكية أن مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي الجديد (الموساد) رومان غوفمان التقى قبل أسبوعين مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترمب، أثناء زيارة له إلى واشنطن قدم خلالها معلومات استخباراتية بشأن إيران.

وأفاد مصدر -لشبكة "سي إن إن" الأمريكية- بأن غوفمان قدم معلومات استخباراتية عن اليورانيوم والاقتصاد الإيراني ومشروع "جبل الفأس"، وهو موقع محصن تحت الأرض يرتبط ببرنامج إيران النووي.

وتولى غوفمان قيادة الموساد في وقت سابق من هذا العام، بعد أن شغل منصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتعدّ هذه الزيارة الأولى له إلى العاصمة الأمريكية منذ توليه منصبه.

ونقل موقع أكسيوس الأمريكي -أمس الأربعاء- عن مصدرين مطلعين لم يسمِّهما أن رئيس جهاز الموساد اجتمع في واشنطن بمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي. آي. إيه) ‌جون راتكليف ومسؤولين في البيت الأبيض، وناقش الاجتماع مسألة الحرب على إيران.

وذكر مصدر إسرائيلي أن أحد أهداف زيارة غوفمان كان التنسيق مع البيت الأبيض بشأن المفاوضات مع إيران بشأن الاتفاق النووي.

ويُعتبر راتكليف ضمن الدائرة المقربة من ترمب، وهو من بين أكثر الأصوات تشكيكا في مذكرة التفاهم مع إيران التي تم التوصل إليها في 18 يونيو/حزيران الماضي.

ولم تُدلِ وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ولا الموساد بأي تعليق بشأن زيارة غوفمان لواشنطن.