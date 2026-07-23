مكملات المغنيسيوم.. فوائدها لا تلغي مخاطر الإفراط في تناولها

خبرني - حذّر الطبيب ونائب مدير معهد الطب والتقنيات الطبية في جامعة نوفوسيبيرسك الروسية، ميخائيل خفوستوف، من أن تناول مكملات المغنيسيوم بصورة عشوائية قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة.

وقال الطبيب: "في السنوات الأخيرة، أصبح المغنيسيوم من أكثر المكملات الغذائية شيوعا التي تُباع دون وصفة طبية بهدف المساعدة على تخفيف التوتر وتحسين النوم، لكن الاستخدام العشوائي أو الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة".

وأضاف: "تبلغ الجرعة اليومية القصوى الآمنة من مكملات المغنيسيوم 350 ملغ (باستثناء المغنيسيوم الذي يحصل عليه الجسم من الغذاء). وقد يؤدي تجاوز هذه الجرعة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الفشل الكلوي، إلى عواقب وخيمة. وتشمل العلامات الأولى للجرعة الزائدة فقدان المنعكسات الوترية والنعاس، وقد يتبع ذلك انخفاض حاد في ضغط الدم وتثبيط التنفس. كما قد يعاني بعض الأشخاص من الإسهال، ويمكن أن يؤدي ارتفاع تركيز المغنيسيوم في الدم إلى أكثر من 5 مليمول/لتر إلى توقف القلب".

وأكد الخبير أن شدة الأعراض تعتمد بشكل مباشر على كفاءة وظائف الكلى، فكلما تراجعت قدرتها على أداء وظيفتها، ازداد خطر التسمم. وأضاف أن الشخص السليم غالبا لا يتعرض لآثار سامة نتيجة تناول جرعة كبيرة واحدة، مثل 3000 ملغ، لكن الاستخدام المنتظم لمكملات المغنيسيوم بجرعة 350 ملغ يوميا قد يسبب التسمم لدى مرضى الفشل الكلوي.

وينصح خبراء الصحة بالتوقف فورا عن تناول المكمل والإكثار من شرب الماء عند الشعور بغثيان خفيف ناجم عن زيادة المغنيسيوم، إذ تتمكن الكلى السليمة عادة من التخلص من الكمية الزائدة خلال 24 ساعة. أما إذا ظهرت أعراض خطيرة، مثل الارتباك أو الانخفاض الشديد في ضغط الدم، فيجب طلب الرعاية الطبية العاجلة، والتي قد تشمل إعطاء غلوكونات الكالسيوم عبر الوريد بوصفه علاجا مضادا، وفي حالات القصور الكلوي قد تستدعي حتى الجرعات الزائدة البسيطة المراقبة الطبية، بينما قد تتطلب الحالات الشديدة الخضوع لغسيل الكلى.