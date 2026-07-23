السعودية تؤكد تعرّض إحدى سفنها للاستهداف في البحر الأحمر

خبرني - صرح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل في السعودية، الخميس، أن سفينة (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق في مقدمة السفينة.

وأكد المصدر لوكالة الأنباء السعودية "واس" سلامة جميع أفراد الطاقم، واتخاذ الجهات المعنية كافة الاجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية.

وتعد هذه الاستهدافات انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها.

وكان الحوثيون قد أعلنوا تنفيذ عملية عسكرية استهدفت ناقلتَي نفط سعوديتين، فيما أفادت تقارير أمنية بحرية بأن إحدى السفينتين اللتين أشار إليهما الحوثيون، وهي الناقلة "إنسيليا" التي ترفع العلم السعودي، تعرضت لاستهداف في البحر الأحمر.

وقال الحوثيون إن الناقلتين "إنسيليا" و"ليلى" انتهكتا ما وصفوه بـ"الحصار البحري" المفروض على السعودية، موضحين أنه تم استهدافهما "بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة".