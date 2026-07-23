*
الخميس: 23 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الأردن.. أجواء حارة في معظم المناطق وانخفاض طفيف على الحرارة الجمعة

  • 23 تموز 2026
  • 07:59
الأردن أجواء حارة في معظم المناطق وانخفاض طفيف على الحرارة الجمعة

خبرني - يكون الطقس الخميس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا إلى حار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 35- 24 درجات مئوية، وفي غرب عمّان 33- 22، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 19، وفي مرتفعات الشراة 31- 18 ، وفي مناطق البادية 39 - 23 ، وفي مناطق السهول 34 - 22 ، وفي الأغوار الشمالية 41- 26، وفي الأغوار الجنوبية 44 - 28، وفي البحر الميت 43 - 27، وفي خليج العقبة 43 - 27 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية تنخفض الجمعة درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ السبت انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

أما الأحد، فيكون الطقس صيفيا اعتياديا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الصفدي ونظيره السعودي يبحثان التطورات الإقليمية وحرية الملاحة
الصفدي ونظيره السعودي يبحثان التطورات الإقليمية وحرية الملاحة
  • 2026-07-23 01:50
133121 طالبا يتقدمون لامتحانات (التوجيهي جيل 2009) اليوم
133121 طالبا يتقدمون لامتحانات (التوجيهي جيل 2009) اليوم
  • 2026-07-23 00:49
معرض الكتاب في الزرقاء يفتح أبوابه بأسعار رمزية للجميع
معرض الكتاب في الزرقاء يفتح أبوابه بأسعار رمزية للجميع
  • 2026-07-22 23:14
وزير الشباب يتابع تحضيرات جائزة الحسين للعمل التطوعي
وزير الشباب يتابع تحضيرات جائزة الحسين للعمل التطوعي
  • 2026-07-22 22:50
بلدية الزرقاء تمنح مهلة لتصويب رخص المهن حتى 15 آب دون إغلاقات
بلدية الزرقاء تمنح مهلة لتصويب رخص المهن حتى 15 آب دون إغلاقات
  • 2026-07-22 22:32
الأردن يودّع القسائم البلاستيكية لترخيص المركبات اعتبارًا من 2 آب
الأردن يودّع القسائم البلاستيكية لترخيص المركبات اعتبارًا من 2 آب
  • 2026-07-22 21:22