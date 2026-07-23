تشلسي والهلال يقودان سباق الإنفاق القياسي في سوق الانتقالات

خبرني - تشهد نافذة الانتقالات الصيفية حراكا كرويا كبيرا عقب ختام منافسات كأس العالم، حيث تسارع الأندية الأوروبية والسعودية لحسم صفقاتها واستقرار قوائمها قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وبينما حسمت بعض الأندية صفقاتها لا تزال أخرى في مرحلة التفاوض.

الصفقات الرسمية والحاسمة

• مالانغ سار (من لانس إلى نيوم): انضم المدافع السابق لفريق تشلسي، إلى نادي نيوم الذي يلعب في الدوري السعودي للمحترفين في صفقة انتقال مجانية عقب رحيله عن نادي لانس.

• تاينان تومسون (من توتنهام إلى مانشستر يونايتد): هو موهبة كروية أسترالية صاعدة (18 عاما)، يلعب في مركز الجناح الهجومي (الأيمن والأيسر) وبلغت قيمة الصفقة 10.70 ملايين دولار نصفها عبارة عن مكافآت.

• ماركوس ليوناردو (من الهلال إلى أياكس): أعلن نادي الهلال السعودي رحيل المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو عن صفوفه إلى نادي أياكس الهولندي مقابل 22 مليون دولار.

• عبدول فاتاو (من ليستر سيتي إلى إيبسويتش): عزز إيبسويتش العائد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، خطوطه الهجومية بإتمام التعاقد مع جناح ليستر سيتي عبدول فاتاو لمدة 5 سنوات في صفقة بلغت قيمتها 26.74 مليون دولار.

• فرانسيسكو ترينكاو (من سبورتينغ لشبونة إلى الأهلي السعودي): وقع اللاعب الدولي البرتغالي، الذي شارك مرة واحدة كبديل في كأس العالم عام 2026، عقدا مدته 4 سنوات مقابل ما يناهز 45 مليون دولار.

• جواو غوميز (من وولفرهامبتون إلى أستون فيلا): دفع نادي أستون فيلا أكثر من 50 مليون دولار لضم غوميز من وولفرهامبتون الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية.

• يوهان مانزامبي (من فرايبورغ إلى أستون فيلا): نجح أستون فيلا في تأمين بديل لمورغان روجرز بعد الإعلان عن إبرام صفقة التعاقد مع يوهان مانزامبي قادما من فرايبورغ مقابل 66.85 مليون دولار.

• مورغان روجرز (من أستون فيلا إلى تشلسي): دفع "البلوز" 156.42 مليون دولار لضم روجرز بعقد مبدئي مدته 6 سنوات محطمين الرقم القياسي في سوق الانتقالات البريطانية.

• طارق محرموفيتش (من ساسولو إلى ليدز يونايتد): عوض ليدز يونايتد رحيل باسكال سترويك بالتعاقد مع البوسني محرموفيتش من ساسولو الإيطالي مقابل أكثر من 45 مليون دولار.

• عيسى ديوب (من فولهام إلى إيبسويتش تاون): انضم المدافع المغربي إلى إيبسويتش تاون مقابل 11.36 مليون دولار.

• أكور آدامز (من إشبيلية إلى فالنسيا): أتم نادي فينيسيا الإيطالي تعاقده مع المهاجم النيجيري أكور آدامز، ليصبح بذلك أغلى صفقة في تاريخ النادي. ويمتد العقد لـ 4 سنوات. وبلغت قيمة الصفقة 17 مليون يورو (نحو 18.4 مليون دولار) بالإضافة إلى مكافآت

• كريسينسيو سامرفيل (من وست هام إلى الهلال السعودي): أنهى الهلال اتفاقه لحسم صفقة الجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل بصفقة بلغت قيمتها نحو 80 مليون دولار.

تمديد العقود والحفاظ على الركائز

فيل فودن (مانشستر سيتي): أعلن النادي السماوي رسميا عن تمديد عقد نجمه الإنجليزي بعقد جديد يمتد لـ 4 سنوات حتى صيف عام 2030 مع خيار التمديد لعام إضافي، معربا عن حماسه للعمل تحت قيادة المدرب إنزو ماريسكا.

لوكا مودريتش (إيه سي ميلان): جدد النجم الكرواتي المخضرم عقده مع الروسونيري لموسم إضافي ليستمر مع الفريق للموسم المقبل.

صفقات لم تحسم بعد

• أليخاندرو غارناتشو (تشلسي): يجري أستون فيلا محادثات جادة لاستعارته، بينما يفضل تشيلسي البيع النهائي وتقييم اللاعب بـ 50 مليون يورو (نحو 54 مليون دولار) وسط غيابه عن التدريبات للضغط باتجاه تسوية مستقبله.

• مغنيس أكليوش (موناكو/ليفربول/باريس سان جيرمان): بدأ ليفربول اتصالاته للاستفسار عن ضم الجناح الفرنسي الشاب وسط منافسة محتدمة مع باريس سان جيرمان.

• خريستوس تزوليس (كلوب بروج): يقترب أرسنال من إتمام صفقة المهاجم اليوناني مقابل أكثر من 45 مليون دولار.

• يوري تيليمانس (أستون فيلا): تواصل إدارة مانشستر يونايتد مفاوضاتها للتعاقد مع البلجيكي تيليمانس لدعم خط الوسط.

• سفيان أمرابط (فنربخشة): دخل نادي القادسية السعودي على خط التفاوض مع فريق فنربخشة التركي للتعاقد مع الدولي المغربي.